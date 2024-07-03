У Чехії запустили виробництво дронів для України: більшість працівників - українці

У Чехії компанія Ukrainian-Czech Company (UAC) запустила виробництво дронів для України. Йдеться про серійне виробництво розвідувальних дронів "Leleka-LR" та ударних "Булава". Про це повідомляє E15, пише УНН.

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Зазначається, що UAC це філія приватної української компанії DeViRo, яка з 2014 року займається розробкою та виробництвом безпілотників військового типу.

Підприємство розташоване у чеському місті Колін, а його потужності надають змогу забезпечити постачання близько сотні розвідувальних та ударних безпілотників на рік.

Зараз постачання безпілотної техніки з Чехії в Україну є абсолютним пріоритетом. У майбутньому ми маємо намір отримати вирішальну частку центральноєвропейського ринку в категорії середніх безпілотників та постачати продукцію в збройні сили країн НАТО та інших держав - каже представник компанії Штефан Фюле.

Наразі на виробництві працює близько 80 працівників. Переважна більшість з них - українці. Лише п’яту частину з усього персоналу складають чехи. За словами представників компанії, UAC збільшуватиме кількість працівників.

У компанії підкреслили, що торік у листопаді підприємство почало пробну експлуатацію, а вже у квітні - серійне виробництво. Він додав, що це буквально військове виробництво, а ексклюзивний замовник - Збройні сили України.

Варто зазначити, що виробництво дронів починається з виготовлення точної електроніки. Цілі електронні блоки, материнські плати збираються на потужностях компанії силами її спеціалістів. Таким чином підприємство збирає й оптичні модулі. За словами Буланта, інші операції включають литтям у форми, 3D-друк та обробку на верстатах фюзеляжів і крил безпілотників.

Видання додає, що дрон "Булава" може бути озброєний кумулятивним зарядом, який пробиває броню товщиною до 400 міліметрів, або осколково-розривним зарядом для ураження окопів або командних пунктів.

Нагадаємо

Україна та Чехія домовилися про подальші кроки для завершення підготовки двосторонньої безпекової угоди, яку лідери двох країн мають підписати найближчим часом.