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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мэр Житомира Сухомлин досрочно сложил свои полномочия досрочно сложил свои полномочия

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19 сентября 2024, 17:04  •  6094 просмотра

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Депутаты Житомирского городского совета проголосовали за досрочное прекращение полномочий городского головы Сергея Сухомлина. Он может возглавить Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры.

Сегодня, 19 сентября, на внеочередной сессии Житомирского городского совета депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий Житомирского городского головы Сергея Сухомлина. Об этом сообщает Суспільне Житомир, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, на сегодняшней сессии Житомирского городского совета внесли 7 вопросов, одним из которых было досрочное сложение полномочий Житомирским городским головой Сергеем Сухомлином.

Перед началом голосования Сергей Сухомлин рассказал о том, чего удалось достичь в должности в различных сферах жизнедеятельности города: энергоэффективности, решении коммунального транспорта, ремонтах и модернизации, развитии спорта, в частности, футбола и других направлениях.

Это сложное решение, которое принималось несколько недель. Я пока не могу говорить, в связи с чем оно принимается. Думаю, где-то на следующей неделе все смогу рассказать. Когда я принял решение идти на должность городского головы в 2006 году после Майдана, мы пытались сначала кому-то подсказывать, как делать, а потом решили: если хочешь что-то сделать, сделай это сам - бери на себя ответственность и действуй. Я тогда стал депутатом и городского совета, потом областного, были предложения и в Верховную раду. Но я отказался и пошел в заместители городского головы, чтобы посмотреть, как изнутри работает система. Выборы 2015 года были для меня вызовом. У меня был успешный бизнес и замечательная семья. Помню, как я ездил тогда по дворам для общения с людьми на своем Porsche. Политологи-консультанты тогда говорили, что, может, надо проще, но я сказал, что не буду притворяться и буду таким, какой есть

- сказал Сухомлин.

Он добавил, что не собирался всегда оставаться городским головой.

Когда я рассказывал о своих планах, что буду делать для улучшения города, то я говорил также и о том, что не хочу оставаться навсегда городским головой. Я точно не самый умный в городе - есть люди, кто может выполнить эту работу и лучше меня и дать городу новый импульс. Очень благодарен обществу за доверие и благодарен нашим ребятам и девушкам на фронте. Спасибо всей своей команде и всем общественным организациям, которые держали и держат нас в тонусе. Я не говорю, что мы выполнили все, но где-то 70-80% заявленного мы выполнили

 - добавил Сухомлин.

Отмечается, что за "решение о досрочном прекращении полномочий городского головы Сергея Сухомлина проголосовали 32 из 33 депутатов.

Обязанности городского головы отныне будет выполнять секретарь Житомирского городского совета Галина Шиманская.

Підписано меморандум про співпрацю між Житомирщиною та штатом Індіана5 сентября 2024, 14:23 • 24602 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

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