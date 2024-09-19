Колишній міський голова Житомира Сухомлин може очолити Агентство відновлення - нардеп

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Київ • УНН

 • 18857 перегляди

Ексмер Житомира Сергій Сухомлин може замінити Мустафу Найєма на посаді голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Сергій Сухомлин, який 19 вересня достроково склав повноваження міського голови Житомира може очолити Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

Деталі

За словами нардепа, ексмер Житомира може обійняти посаду Мустафи Найєма. 

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин йде на посаду Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України замість Мустафи Найєма

- йдеться в дописі Гончаренка. 

Нагадаємо

В червні Мустафа Найєм написав заяву про звільнення з посади очільника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоПолітика
ministerstvo-infrastruktury-ukrainaМіністерство інфраструктури (Україна)
oleksii-honcharenkoОлексій Гончаренко
mustafa-naiiemМустафа Найєм
ukrainaУкраїна
zhytomyrЖитомир

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