Колишній міський голова Житомира Сухомлин може очолити Агентство відновлення - нардеп
Київ • УНН
Ексмер Житомира Сергій Сухомлин може замінити Мустафу Найєма на посаді голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Сергій Сухомлин, який 19 вересня достроково склав повноваження міського голови Житомира може очолити Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
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За словами нардепа, ексмер Житомира може обійняти посаду Мустафи Найєма.
Міський голова Житомира Сергій Сухомлин йде на посаду Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України замість Мустафи Найєма
Нагадаємо
В червні Мустафа Найєм написав заяву про звільнення з посади очільника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.