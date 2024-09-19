Бывший городской голова Житомира Сухомлин может возглавить Агентство восстановления - нардеп

Сергей Сухомлин, который 10 сентября досрочно сложил полномочия городского головы Житомира может возглавить Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

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По словам нардепа, экс-мэр Житомира может занять должность Мустафы Найема.

Городской голова Житомира Сергей Сухомлин идет на должность Председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины вместо Мустафы Найема - говорится в заметке Гончаренко.

Напомним,

В июне Мустафа Найем написал заявление об увольнении с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.