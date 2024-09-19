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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бывший городской голова Житомира Сухомлин может возглавить Агентство восстановления - нардеп

Бывший городской голова Житомира Сухомлин может возглавить Агентство восстановления - нардеп

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 17:09  •  6646 просмотра

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Экс-мэр Житомира Сергей Сухомлин может заменить Мустафу Найема на посту главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Сергей Сухомлин, который 10 сентября досрочно сложил полномочия городского головы Житомира может возглавить Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

По словам нардепа, экс-мэр Житомира может занять должность Мустафы Найема. 

Городской голова Житомира Сергей Сухомлин идет на должность Председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины вместо Мустафы Найема

- говорится в заметке Гончаренко. 

Напомним,

В июне Мустафа Найем написал заявление об увольнении с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Обществополитика
ministerstvo-infrastrukturi-ukrainaМинистерство инфраструктуры (Украина)
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mustafa-naiemМустафа Найем
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zhitomirЖитомир