Бывший городской голова Житомира Сухомлин может возглавить Агентство восстановления - нардеп
Киев • УНН
Экс-мэр Житомира Сергей Сухомлин может заменить Мустафу Найема на посту главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Сергей Сухомлин, который 10 сентября досрочно сложил полномочия городского головы Житомира может возглавить Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
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По словам нардепа, экс-мэр Житомира может занять должность Мустафы Найема.
Городской голова Житомира Сергей Сухомлин идет на должность Председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины вместо Мустафы Найема
Напомним,
В июне Мустафа Найем написал заявление об увольнении с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.