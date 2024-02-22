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Будівництво водогону на Дніпропетровщині на фінальній стадії готовності - Мінінфраструктури

Київ • УНН

 • 25719 перегляди

Над проєктом магістрального водогону почали працювати вже в перші дні після підриву Каховської ГЕС. Наразі водогони на Дніпропетровщині на фінальній стадії готовності.

Будівництво водогону на Дніпропетровщині на фінальній стадії готовності - Мінінфраструктури

Будівництво водогону у Дніпропетровській області вийшло на фінальну стадію. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, пише УНН.

Деталі 

Водогони на Дніпропетровщині на фінальній стадії готовності. Триває встановлення додаткових облаштувань

- заявили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України та Служба відновлення у Дніпропетровській області наразі монтує камери для обслуговування, огляду, регулювання мережі трубопроводу.

Також встановлює запірну арматуру та необхідне обладнання. Камера захищатиме водогін від температурних сезонних коливань. Загалом таких камер 96. Роботи на них виконано на 80%. Вже заклали фундаменти, звели стіни та нанесли гідроізоляцію. 

Інші роботи тривають на трьох ділянках водогону:

  • Інгулець – Південне водосховище (Кривий Ріг): Будівельники виконують роботи на насосних станціях, монтаж труби виконано на 93%. Працює 158 одиниць техніки, 343 працівники;
  • Марганець – Нікополь – Покров: Будівельники виконують роботи на насосних станціях, монтаж труби виконано на 98%, паралельно проводять роботи з засипки труби. Задіяно 219 працівники, 38 одиниць техніки;
  • Запоріжжя – Томаківка – Марганець: Будівельники виконують роботи на насосних станціях, монтаж труби виконано на 99%, проводять роботи з засипки труби. Задіяно 574 робітників і 260 одиниці техніки.

Вже в найближчий час завершимо будівництво магістрального водогону, який дасть воду щонайменше мільйону людей в Дніпропетровській області. Це масштабний проєкт, який Агентство відновлення реалізує в рекордні терміни та часом під загрозою обстрілів або ж і під самими обстрілами.   

- заявив  голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм у Facebook.  

Доповнення

У відомстві розповіли, що над проєктом магістрального водогону почали працювати вже в перші дні після підриву Каховської ГЕС.

Проєктувальні організації в максимально стислі терміни знайшли оптимальні і сучасні рішення, а будівельники одразу почали виконання робіт. На кожній із ділянок працюють інженери-консультанти та представники незалежного технагляду.

Також окремо за сприяння Проєкт USAID "Економічна підтримка України" буде проведено комплексний технічний аудит проєктної документації на будівництво усіх трьох ділянок водогону.  

Нагадаємо

Віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що будівництво магістрального водогону планують завершити на початку цього року.

Володимир Омельченко

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