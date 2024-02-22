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Строительство водопровода на Днепропетровщине на финальной стадии готовности - Мининфраструктуры

Строительство водопровода на Днепропетровщине на финальной стадии готовности - Мининфраструктуры

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 13:42  •  12391 просмотра

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Над проектом магистрального водопровода начали работать уже в первые дни после подрыва Каховской ГЭС. Сейчас водопроводы на Днепропетровщине на финальной стадии готовности.

Строительство водопровода в Днепропетровской области вышло на финальную стадию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, пишет УНН.

Детали 

Водопроводы на Днепропетровщине на финальной стадии готовности. Продолжается установка дополнительных устройств

- заявили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины и Служба восстановления в Днепропетровской области сейчас монтирует камеры для обслуживания, осмотра, регулирования сети трубопровода.

Также устанавливает запорную арматуру и необходимое оборудование. Камера будет защищать водопровод от температурных сезонных колебаний. Всего таких камер 96. Работы на них выполнены на 80%. Уже заложили фундаменты, возвели стены и нанесли гидроизоляцию. 

Другие работы продолжаются на трех участках водопровода:

  • Ингулец - Южное водохранилище (Кривой Рог): Строители выполняют работы на насосных станциях, монтаж трубы выполнен на 93%. Работает 158 единиц техники, 343 работника;
  • Марганец - Никополь - Покров: Строители выполняют работы на насосных станциях, монтаж трубы выполнен на 98%, параллельно проводят работы по засыпке трубы. Задействовано 219 работники, 38 единиц техники;
  • Запорожье - Томаковка - Марганец: Строители выполняют работы на насосных станциях, монтаж трубы выполнен на 99%, проводят работы по засыпке трубы. Задействовано 574 рабочих и 260 единиц техники.

Уже в ближайшее время завершим строительство магистрального водопровода, который даст воду по меньшей мере миллиону людей в Днепропетровской области. Это масштабный проект, который Агентство восстановления реализует в рекордные сроки и порой под угрозой обстрелов или же и под самими обстрелами.   

- заявил  глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем в Facebook.  

Дополнение

В ведомстве рассказали, что над проектом магистрального водопровода начали работать уже в первые дни после подрыва Каховской ГЭС.

Проектировочные организации в максимально сжатые сроки нашли оптимальные и современные решения, а строители сразу приступили к выполнению работ. На каждом из участков работают инженеры-консультанты и представители независимого технадзора.

Также отдельно при содействии Проект USAID "Экономическая поддержка Украины" будет проведен комплексный технический аудит проектной документации на строительство всех трех участков водопровода.  

Напомним

Вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что строительство магистрального водопровода планируют завершить в начале этого года.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Общество
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Будівництво водогону на Дніпропетровщині на фінальній стадії готовності - Мінінфраструктури
Construction of water pipeline in Dnipropetrovs'k region at the final stage of readiness - Ministry of Infrastructure
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Строительство водопровода на Днепропетровщине на финальной стадии готовности - Мининфраструктуры

Над проектом магистрального водопровода начали работать уже в первые дни после подрыва Каховской ГЭС. Сейчас водопроводы на Днепропетровщине на финальной стадии готовности.

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