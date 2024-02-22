Строительство водопровода на Днепропетровщине на финальной стадии готовности - Мининфраструктуры
Киев • УНН
Над проектом магистрального водопровода начали работать уже в первые дни после подрыва Каховской ГЭС. Сейчас водопроводы на Днепропетровщине на финальной стадии готовности.
Строительство водопровода в Днепропетровской области вышло на финальную стадию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, пишет УНН.
Детали
Водопроводы на Днепропетровщине на финальной стадии готовности. Продолжается установка дополнительных устройств
Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины и Служба восстановления в Днепропетровской области сейчас монтирует камеры для обслуживания, осмотра, регулирования сети трубопровода.
Также устанавливает запорную арматуру и необходимое оборудование. Камера будет защищать водопровод от температурных сезонных колебаний. Всего таких камер 96. Работы на них выполнены на 80%. Уже заложили фундаменты, возвели стены и нанесли гидроизоляцию.
Другие работы продолжаются на трех участках водопровода:
- Ингулец - Южное водохранилище (Кривой Рог): Строители выполняют работы на насосных станциях, монтаж трубы выполнен на 93%. Работает 158 единиц техники, 343 работника;
- Марганец - Никополь - Покров: Строители выполняют работы на насосных станциях, монтаж трубы выполнен на 98%, параллельно проводят работы по засыпке трубы. Задействовано 219 работники, 38 единиц техники;
- Запорожье - Томаковка - Марганец: Строители выполняют работы на насосных станциях, монтаж трубы выполнен на 99%, проводят работы по засыпке трубы. Задействовано 574 рабочих и 260 единиц техники.
Уже в ближайшее время завершим строительство магистрального водопровода, который даст воду по меньшей мере миллиону людей в Днепропетровской области. Это масштабный проект, который Агентство восстановления реализует в рекордные сроки и порой под угрозой обстрелов или же и под самими обстрелами.
Дополнение
В ведомстве рассказали, что над проектом магистрального водопровода начали работать уже в первые дни после подрыва Каховской ГЭС.
Проектировочные организации в максимально сжатые сроки нашли оптимальные и современные решения, а строители сразу приступили к выполнению работ. На каждом из участков работают инженеры-консультанты и представители независимого технадзора.
Также отдельно при содействии Проект USAID "Экономическая поддержка Украины" будет проведен комплексный технический аудит проектной документации на строительство всех трех участков водопровода.
Напомним
Вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что строительство магистрального водопровода планируют завершить в начале этого года.
Строительство водопровода на Днепропетровщине на финальной стадии готовности - Мининфраструктуры
Над проектом магистрального водопровода начали работать уже в первые дни после подрыва Каховской ГЭС. Сейчас водопроводы на Днепропетровщине на финальной стадии готовности.
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