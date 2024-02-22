Строительство водопровода на Днепропетровщине на финальной стадии готовности - Мининфраструктуры

Строительство водопровода в Днепропетровской области вышло на финальную стадию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, пишет УНН.

Детали

Водопроводы на Днепропетровщине на финальной стадии готовности. Продолжается установка дополнительных устройств - заявили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины и Служба восстановления в Днепропетровской области сейчас монтирует камеры для обслуживания, осмотра, регулирования сети трубопровода.

Также устанавливает запорную арматуру и необходимое оборудование. Камера будет защищать водопровод от температурных сезонных колебаний. Всего таких камер 96. Работы на них выполнены на 80%. Уже заложили фундаменты, возвели стены и нанесли гидроизоляцию.

Другие работы продолжаются на трех участках водопровода:

Ингулец - Южное водохранилище (Кривой Рог): Строители выполняют работы на насосных станциях, монтаж трубы выполнен на 93%. Работает 158 единиц техники, 343 работника;

Марганец - Никополь - Покров: Строители выполняют работы на насосных станциях, монтаж трубы выполнен на 98%, параллельно проводят работы по засыпке трубы. Задействовано 219 работники, 38 единиц техники;



Запорожье - Томаковка - Марганец: Строители выполняют работы на насосных станциях, монтаж трубы выполнен на 99%, проводят работы по засыпке трубы. Задействовано 574 рабочих и 260 единиц техники.

Уже в ближайшее время завершим строительство магистрального водопровода, который даст воду по меньшей мере миллиону людей в Днепропетровской области. Это масштабный проект, который Агентство восстановления реализует в рекордные сроки и порой под угрозой обстрелов или же и под самими обстрелами. - заявил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем в Facebook.

Дополнение

В ведомстве рассказали, что над проектом магистрального водопровода начали работать уже в первые дни после подрыва Каховской ГЭС.

Проектировочные организации в максимально сжатые сроки нашли оптимальные и современные решения, а строители сразу приступили к выполнению работ. На каждом из участков работают инженеры-консультанты и представители независимого технадзора.

Также отдельно при содействии Проект USAID "Экономическая поддержка Украины" будет проведен комплексный технический аудит проектной документации на строительство всех трех участков водопровода.

Напомним

Вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что строительство магистрального водопровода планируют завершить в начале этого года.