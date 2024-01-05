На початку цього року планують завершити будівництво водогону на Дніпропетровщині
Київ • УНН
Проект з будівництва водогону в Дніпропетровській області, що має вирішальне значення після руйнування Каховської греблі, має завершитися на початку цього року.
На Дніпропетровщині будівництво магістрального водогону планують завершити на початку цього року. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Ми згадували будівництво нових водогонів в Дніпропетровській області. Це для нас один з найважливіших проектів, ми його завершуємо на початку цього року
Він нагадав, що після руйнації Каховської дамби південна частина Дніпропетровської області залишилася без водопостачання.
Перші гілки вже працюють біля Кривого Рогу й потреба міста була забезпечена. Завершується будівництво інших. Звичайно Марганець-Нікополь-Покров, будівництво повністю нового водогону теж запускаємо у найближчі тижні
Доповнення
В липні повідомлялося, що до осені мають завершити роботи щодо прокладання магістральних водогонів на Дніпропетровщині.
В грудні 2023 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області повідомляла, що будуються дві насосні станції на першій ділянці магістрального водогону.