В начале этого года планируют завершить строительство водопровода на Днепропетровщине
Киев • УНН
Проект по строительству водопровода в Днепропетровской области, имеющий решающее значение после разрушения Каховской плотины, должен завершиться в начале этого года.
На Днепропетровщине строительство магистрального водопровода планируют завершить в начале этого года. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Мы упоминали строительство новых водопроводов в Днепропетровской области. Это для нас один из важнейших проектов, мы его завершаем в начале этого года
Он напомнил, что после разрушения Каховской дамбы южная часть Днепропетровской области осталась без водоснабжения.
Первые ветки уже работают возле Кривого Рога и потребность города была обеспечена. Завершается строительство других. Конечно Марганец-Никополь-Покров, строительство полностью нового водопровода тоже запускаем в ближайшие недели
Дополнение
В июле сообщалось, что к осени должны завершить работы по прокладке магистральных водопроводов на Днепропетровщине.
В декабре 2023 года Служба восстановления и развития инфраструктуры в Днепропетровской области сообщала, что строятся две насосные станции на первом участке магистрального водопровода.
В начале этого года планируют завершить строительство водопровода на Днепропетровщине
Проект по строительству водопровода в Днепропетровской области, имеющий решающее значение после разрушения Каховской плотины, должен завершиться в начале этого года.
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