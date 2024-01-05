В начале этого года планируют завершить строительство водопровода на Днепропетровщине

На Днепропетровщине строительство магистрального водопровода планируют завершить в начале этого года. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Мы упоминали строительство новых водопроводов в Днепропетровской области. Это для нас один из важнейших проектов, мы его завершаем в начале этого года - сказал Кубраков.

Он напомнил, что после разрушения Каховской дамбы южная часть Днепропетровской области осталась без водоснабжения.

Первые ветки уже работают возле Кривого Рога и потребность города была обеспечена. Завершается строительство других. Конечно Марганец-Никополь-Покров, строительство полностью нового водопровода тоже запускаем в ближайшие недели - рассказал Кубраков.

Дополнение

В июле сообщалось, что к осени должны завершить работы по прокладке магистральных водопроводов на Днепропетровщине.

В декабре 2023 года Служба восстановления и развития инфраструктуры в Днепропетровской области сообщала, что строятся две насосные станции на первом участке магистрального водопровода.