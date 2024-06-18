Уряд звільнив Мустафу Найєма з посади голови Агентства відновлення
Київ • УНН
Уряд звільнив Мустафу Найєма з посади голови Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України після 505 днів роботи на цій посаді.
Уряд звільнив Мустафу Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, повідомляється у Telegram-каналах уряду та самого Найєма, пише УНН.
Деталі
"На своєму засіданні 18 червня Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення (...) Найєма Мустафи-Масі з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України", - ідеться у повідомленні у Telegram-каналах уряду.
Сам Найєм підтвердив це, написавши: "Кабінет міністрів України погодив рішення про моє звільнення за власним бажанням. Формальності дотримано".
"Дякую всім, хто допомагав і був поруч. (...) Рівно 505 днів. Мабуть, найтяжчих і найвідповідальніших за все життя. (...) Дякую. Висплюсь. І рухатимусь далі", - зазначив Найєм.
Мустафа Найєм написав заяву про відставку з посади очільника Агентства відновлення10.06.24, 12:08 • 44445 переглядiв