Правительство уволило Мустафу Найема с должности председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, сообщается в Telegram-каналах правительства и самого Найема, пишет УНН.

Детали

"На своем заседании 18 июня Кабинет министров Украины принял распоряжение об увольнении (...) Найема Мустафы-Маси с должности председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении в Telegram-каналах правительства.

Сам Найем подтвердил это, написав: "Кабинет министров Украины согласовал решение о моем увольнении по собственному желанию. Формальности соблюдены".

"Спасибо всем, кто помогал и был рядом. (...) Ровно 505 дней. Пожалуй, самых тяжелых и ответственных за всю жизнь. (...) Спасибо. Я высплюсь. И буду двигаться дальше", - отметил Найем.

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