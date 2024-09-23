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У Раді зареєстрували проєкт про виключення оголошеного у розшук Одарченка з антикорупційного комітету

У Раді зареєстрували проєкт про виключення оголошеного у розшук Одарченка з антикорупційного комітету

Київ • УНН

 • 14794 перегляди

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання нардепа Андрія Одарченка з посади члена антикорупційного комітету. Одарченка, якого підозрюють у спробі підкупу, оголосили в розшук.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання оголошеного у розшук народного депутата Андрія Одарченка з посади члена комітету з питань антикорупційної політики, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.

Деталі

"Проектом постанови пропонується відкликати Одарченка Андрія Миколайовича – народного депутата України, з посади члена комітету з питань антикорупційної політики, обраного за квотою фракції політичної партії "Слуга народу", - ідеться у пояснювальній записці до проекту постанови №12045 від 19 вересня.

Доповнення 

Днями прокурорка САП під час судового засідання заявила, що нардеп Одарченко, ймовірно, перебуває за кордоном і міг виїхати через Закарпатську область, яку донедавна очолював Микита, з яким у нардепа були "тісні стосунки".

САП ініціювала стягнення застави та оголошення в розшук нардепа Андрія Одарченка. 

Одарченка підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

Заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита в коментарі Суспільному відкинув приченість до можливого виїзду за кордон народного депутата Андрія Одарченка. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Політика
zakarpatska-oblastЗакарпатська область
suspilneСуспільне
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verkhovna-radaВерховна Рада
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