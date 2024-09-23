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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Раде зарегистрировали проект об исключении объявленного в розыск Одарченко из антикоррупционного комитета

В Раде зарегистрировали проект об исключении объявленного в розыск Одарченко из антикоррупционного комитета

Киев  •  УНН

23 сентября 2024, 08:47  •  13072 просмотра

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В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отзыве нардепа Андрея Одарченко с должности члена антикоррупционного комитета. Одарченко, которого подозревают в попытке подкупа, объявили в розыск.

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отзыве объявленного в розыск народного депутата Андрея Одарченко с должности члена комитета по вопросам антикоррупционной политики, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

"Проектом постановления предлагается отозвать Одарченко Андрея Николаевича - народного депутата Украины, с должности члена комитета по вопросам антикоррупционной политики, избранного по квоте фракции политической партии "Слуга народа", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления №12045 от 19 сентября.

Дополнение 

На днях прокурор САП во время судебного заседания заявила, что нардеп Одарченко, вероятно, находится за границей и мог выехать через Закарпатскую область, которую до недавнего времени возглавлял Микита, с которым у нардепа были "тесные отношения".

САП инициировала взыскание залога и объявление в розыск нардепа Андрея Одарченко. 

Одарченко подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

Заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита в комментарии "Суспільне" отверг причастность к возможному выезду за границу народного депутата Андрея Одарченко. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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