Ексголова слідчого управління ГПУ Щербина засуджений до 6 років позбавлення волі у справі про хабар
Київ • УНН
Колишній начальник Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Ігор Щербина засуджений до 6 років тюремного ув'язнення за підбурювання до дачі хабара колишньому директору Державного бюро розслідувань.
Вищий антикорупційний суд засудив до шістьох років позбавлення волі колишнього керівника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Ігоря Щербину у справі про підбурювання до надання хабаря колишньому директору ДБР, оголосили вирок у ВАКС та повідомили у САП у середу, пише УНН.
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"Щербину Ігоря В'ячеславовича визнати винуватим (…) та призначити йому (...) остаточне покарання (…) у виді 6 років позбавлення волі", - сказав головуючий суддя під час оголошення вироку у ВАКС.
За даними САП, 26 червня колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок особі, яка підбурила до надання неправомірної вигоди у 150 тис. доларів колишньому директору ДБР начебто за закриття кримінального провадження, що розслідується територіальним управлінням ДБР.
"За вироком суду особу визнано винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 1 ст. 263 КК України та призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією належного їй на праві власності майна. Крім того суд позбавив особу класного чину старшого радника юстиції", - вказали у САП.
На виконання рішення суду особу взято під варту у залі суду.
Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.
Нагадаємо
У Києві у 2019 році було затримано "праву руку" директора ДБР Романа Труби, який за 150 тис. доларів "обіцяв" закрити справу проти столичного забудовника. Повідомлялося, що йшлося про колишнього службовця ГПУ Ігоря Щербину.
За погодження прокурорів САП детективами НАБУ колишньому начальнику Головного слідчого управління ГПУ було повідомлено про підозру.