“Правій руці” директора ДБР Труби повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Колишньому службовцю ГПУ, “правій руці” директора ДБР Романа Труби, який за 150 тис. доларів “обіцяв” закрити справу проти столичного забудовника, повідомлено про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
Йдеться про колишнього службовця ГПУ Ігоря Щербину.
“За погодження прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому начальнику Головного слідчого управління ГПУ та підприємцю, яких було викрито на отриманні 75 тис. доларів”, — йдеться в повідомленні.
Так,вказаним особам інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України, тобто шахрайство та пособництво у наданні неправомірної вигоди.
“Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві затримано “праву руку” директора ДБР Романа Труби, який за 150 тис. доларів “обіцяв” закрити справу проти столичного забудовника.
Також Зеленський заявив, що “права рука” директора Державного бюро розслідувань Романа Труби Ігор Щербина підозрюється в отриманні хабара у розмірі 150 тисяч доларів.