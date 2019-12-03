"Права рука" Труби підозрюється в отриманні хабара у 150 тис. дол. - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. "Права рука" директора Державного бюро розслідувань Романа Труби підозрюється в отриманні хабара у розмірі 150 тисяч доларів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Права рука" директора ДБР підозрюється в отриманні хабаря у розмірі 150 000 доларів. Ще один аргумент на користь необхідності перезавантажити керівництво Бюро", - написав Зеленський.
За його словами, ця інституція створювалась як незалежна та об'єктивна.
"Шкода, якщо ці добрі наміри не справдяться. Закликаю народних депутатів підтримати важливі поправки та загалом законопроект № 2116 щодо вдосконалення роботи Державного бюро розслідувань", - зазначив Зеленський.
Як повідомляють ЗМІ, НАБУ проводить обшуки за місцем роботи та проживання ексначальника головного слідчого управління Генпрокуратури Ігоря Щербини, якого підозрюють в отриманні хабаря у 150 тис. дол. Окрім того, зазначається, що Щербина є кумом Труби.
Нагадаємо, керівництво одного з департаментів СБУ погоріло на корупційній схемі.