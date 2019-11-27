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ДБР: керівництво одного з департаментів СБУ погоріло на корупційній схемі

ДБР: керівництво одного з департаментів СБУ погоріло на корупційній схемі

Київ • УНН

 • 15886 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань викрили на корупційних схемах керівництво Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ (ДОДТЛ). Працівники ДОДТЛ підозрюються у тому, що вимагали з підприємців від 20 до 300 тисяч гривень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, передає УНН.

"У фокусі уваги ДБР знову опинилися працівники СБУ. А конкретно – працівники Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ (ДОДТЛ). Слідчі Центрального апарату ДБР за оперативного супроводу УВБ Служба безпеки України та процесуального керівництва ГПУ викрили корупційну схему, до якої було причетне керівництво Департаменту", - написала Варченко.

Так, за попередньою версією слідства, працівники ДОДТЛ систематично вимагали та отримували неправомірну вигоду від підприємців за обіцянки не складати протокол про виявлені порушення та не давати хід справам.

Зі слів Варченко, з кожного підприємця правоохоронці вимагали від 20 до 300 тисяч гривень. Отримані гроші відмивали через низку підконтрольних підприємств.

"ДБР вже провело обшуки у приміщеннях ДОДТЛ та за місцем проживання фігурантів кримінального провадження", - повідомила Варченко.

"Схема, за попередньою версією слідства, була така: перший заступник начальника ДОДТЛ СБУ давав своїм підлеглим – керівникам управлінь та відділів - перелік підприємців, у яких необхідно вимагати гроші; потім давав чітку команду – тиснути морально доти, доки не сплатять визначену суму; гроші, які деякі підприємці погоджувалися сплатити, вони переказували на рахунки благодійного фонду, після чого, за вказівкою керівництва ДОДТЛ, кошти перераховувались на підконтрольні правоохоронцям підприємства", - розповіла Варченко.

Частина коштів, за наведеними нею даними, проходила за документами як оплата за здійснення низки ремонтних робіт в адміністративних будівлях ДОДТЛ СБУ, закупівля будівельних матеріалів та зарплата ремонтників, решту – готівкою передавали посадовцям ДОДТЛ, задіяним у схемі.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення винним особам про підозру, а також обрання запобіжних заходів. За скоєний злочин Кримінальний кодекс України передбачає покарання за ст. 368 – позбавлення волі терміном до 10 років із забороною обіймати певні посади та займатися певною діяльністю протягом 3 років.

Нагадаємо, у Києві слідчий Нацполіції погорів на хабарі в три тисячі доларів.

Українські Національні Новини

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