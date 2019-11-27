ДБР: керівництво одного з департаментів СБУ погоріло на корупційній схемі

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань викрили на корупційних схемах керівництво Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ (ДОДТЛ). Працівники ДОДТЛ підозрюються у тому, що вимагали з підприємців від 20 до 300 тисяч гривень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, передає УНН.