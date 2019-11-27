ГБР: руководство одного из департаментов СБУ погорело на коррупционной схеме

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Следователи Государственного бюро расследований уличили в коррупционных схемах руководство Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ (ДОГТЛ). Сотрудники ДОГТЛ подозреваются в том, что требовали с предпринимателей от 20 до 300 тысяч гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передает УНН.