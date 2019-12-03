У САП підтвердили затримання "правої руки" директора ДБР Труби

КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Києві затримано "праву руку" директора ДБР Романа Труби, який за 150 тис. доларів "обіцяв" закрити справу проти столичного забудовника. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.