У САП підтвердили затримання "правої руки" директора ДБР Труби
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Києві затримано "праву руку" директора ДБР Романа Труби, який за 150 тис. доларів "обіцяв" закрити справу проти столичного забудовника. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
Йдеться про колишнього службовця ГПУ Ігоря Щербину.
"У вівторок, 3 грудня 2019 року, за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ затримано колишнього начальника Головного слідчого управління ГПУ та підприємця за підозрою у можливому шахрайстві та пособництві у наданні неправомірної вигоди керівнику одного з правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.
Так, слідством встановлено, що колишній посадовець ГПУ за посередництва підприємця вимагав зі столичного забудовника 150 тис. доларів неправомірної вигоди начебто для одного з керівників правоохоронних органів за закриття кримінального провадження, що розслідується територіальним управлінням цього органу стосовно цієї компанії.
"Вказаних осіб було затримано в порядку ст. 208 КПК України, одразу після одержання ними першої частини обумовленої суми – а саме 75 тис. доларів", - зазначається в повідомленні.
Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим особам про підозру за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.
Також тривають невідкладні слідчі дії. Встановлюються інші особи, причетні до скоєння цього злочину.
Як повідомлялося у ЗМІ, НАБУ проводить обшуки за місцем роботи та проживання ексначальника головного слідчого управління Генпрокуратури Ігоря Щербини, якого підозрюють в отриманні хабаря у 150 тис. дол. Окрім того, зазначається, що Щербина є кумом Труби.
Також Зеленський заявив, що "права рука" директора Державного бюро розслідувань Романа Труби Ігор Щербина підозрюється в отриманні хабара у розмірі 150 тисяч доларів.