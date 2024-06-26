Высший антикоррупционный суд приговорил к шести годам лишения свободы бывшего руководителя Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербину по делу о подстрекательстве к предоставлению взятки бывшему директору ГБР, огласили приговор в ВАКС и сообщили в САП в среду, пишет УНН.

Детали

"Щербину Игоря Вячеславовича признать виноватым (...) и назначить ему (...) окончательное наказание ( ... ) в виде 6 лет лишения свободы", - сказал председательствующий судья во время оглашения приговора в ВАКС.

По данным САП, 26 июня коллегия судей ВАКС огласила обвинительный приговор лицу, которое подстрекало к предоставлению неправомерной выгоды в 150 тыс. долларов бывшему директору ГБР якобы за закрытие уголовного производства, расследуемого территориальным управлением ГБР.

"По приговору суда лицо признано виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 1 ст. 263 УК Украины и назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащего ей на праве собственности имущества. Кроме того суд лишил лицо классного чина старшего советника юстиции", - указали в САП.

Во исполнение решения суда лицо взято под стражу в зале суда.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Напомним

В Киеве в 2019 году был задержан "правая рука" тогдашнего директора ГБР Романа Трубы, который за 150 тыс. долларов "обещал" закрыть дело против столичного застройщика. Сообщалось, что речь шла о бывшем служащем ГПУ Игоре Щербине.

По согласованию прокуроров САП детективами НАБУ бывшему начальнику Главного следственного управления ГПУ было сообщено о подозрении.