Сегодня проходит конференция "Восстановление Украины: почему не следует откладывать до победы". Организаторами мероприятия являются министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и издание "Украинская правда".

Потребности Украины на реконструкцию и восстановление оценены организаторами в 148 млрд долларов США. "Восстанавливать надо здесь и сейчас, постоянно" - говорится в анонсе мероприятия.

Конференцию откроет разговор Севгиль Мусаевой с Александром Кубраковым. Министром инфраструктуры и вице-премьером по вопросам восстановления.

Главные спикеры конференции - руководители Мининфраструктуры, Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры (председатель - Мустафа Найем), журналисты "Украинской правды", а также представители компаний-спонсоров конференции. Конференция имеет алкогольного спонсора.

После 11 апреля 2024 года, когда россияне ракетным ударом уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области, в социальных сетях упрекали Александра Кубракова и Мустафу Найема, что в 2023 году подчиненные им учреждения потратили 45,7 млрд грн на физическую защиту электростанций и подстанций. В частности, на защиту "Укрэнерго" было направлено 36 млрд грн, дополнительно 9,7 млрд грн потратили на защиту энергетической инфраструктуры.

В частности на мероприятии "Диалоги о восстановлении Украины", глава Агентства инфраструктуры Мустафа Найем рассказывал об историческом проекте защиты: "В мире не будет существовать аналогов таких сооружений, которые мы делаем у нас в Украине. Я говорю о подстанциях, которые будут защищены от попадания ракет".

Но после нескольких недавних атак было уничтожено 100% генерации Центрэнерго, и 80% генерации ДТЭК. Поражение электроподстанций российскими атаками пока продолжается в разных областях Украины.