Уряд виділив 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури України

Цитата

“Один із пріоритетів – це захист стратегічних об’єктів енергетики. Тут без деталей. Але робота ведеться серйозна та системна. На позаминулому засіданні Уряд виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору”, - сказав Шмигаль.

Він додав, що Україна зараз виконує проєкти, які є унікальними у світі. За тижні вдається встановити та відремонтувати те, на що в раніше знадобилися б місяці або навіть роки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підготовка до зими, захист портів Одещини та інфраструктури "зернового коридору": Зеленський провів Ставку