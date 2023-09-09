Підготовка до зими, захист портів Одещини та інфраструктури "зернового коридору": Зеленський провів Ставку

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“Ставка. Реалізація плану захисту енергетики та критичної інфраструктури від російських ударів із неба. Захист портів Одещини та інфраструктури „зернового коридору“. Захист прифронтових територій. Підготовка до зими”, — повідомив Зеленський у Telegram.

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За його словами, на Ставці були доповіді Прем’єр-міністра, Міністерства енергетики, Укренерго, Укргідроенерго, НАК “Нафтогаз”, Генштабу.

“Усі доручення роздані. Робота триває”, — резюмував Зеленський.