Підготовка до зими, захист портів Одещини та інфраструктури "зернового коридору": Зеленський провів Ставку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Йшлося про захист портів Одещини, інфраструктури “зернового коридору” та підготовку до зими, передає УНН.
Цитата
“Ставка. Реалізація плану захисту енергетики та критичної інфраструктури від російських ударів із неба. Захист портів Одещини та інфраструктури „зернового коридору“. Захист прифронтових територій. Підготовка до зими”, — повідомив Зеленський у Telegram.
Додамо
За його словами, на Ставці були доповіді Прем’єр-міністра, Міністерства енергетики, Укренерго, Укргідроенерго, НАК “Нафтогаз”, Генштабу.
“Усі доручення роздані. Робота триває”, — резюмував Зеленський.