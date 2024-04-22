Выбрали бетон вместо газовых электростанций и Patriot - Фокус
Киев • УНН
Выбрали бетон вместо газовых электростанций и Patriot, пишет Фокус.
В 2023 году украинские чиновники могли сосредоточиться на поиске и приобретении средств ПВО для защиты украинской энергетики или на ее диверсификации путем закупки газовых электростанций. Однако выбрали бетонную защиту энергосооружений и потратили на нее минимум 50 млрд гривен. Об этом говорится в статье Фокус.юа "Почему не сработала защита энергообъектов".
В частности, издание отмечает, что стоимость зенитной установки Gepard составляет порядка 80 млн гривен за единицу, а стоимость одной батареи Patriot составляет около 40 млрд гривен. То есть затраты на бетонирование энергетики эквивалентны, условно, 600 установкам Gepard или более чем одной батарее Patriot.
Также можно было бы закупить небольшие газовые электростанции и распределить их по стране. По подсчетам главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, цена вопроса в этом случае для Украины составила $540 млн. То есть как минимум вдвое меньше, чем было потрачено на "бетонную концепцию".
Статья напоминает, что в июле 2023 года Мустафа Найем описывал бетонную защиту как "исторический проект, который мы делаем для защиты наших сооружений от попадания ракет. В мире не будет существовать аналогов таких сооружений, которые мы делаем у нас в Украине. Я говорю о подстанциях, которые будут защищены от попадания ракет". А в феврале 2024 года, до ракетных атак на энергетику, Александр Кубраков во время форума "Украина. Год 2024" заявил о "подтвержденных свидетельствах, что второй уровень защиты нам помог пройти эту зиму", отметив необходимость продолжения производства третьего уровня.
Впрочем, в результате мартовских ударов россиян "Укргидроэнерго" заявила о потере 20% генерирующих мощностей. Группа ДТЭК заявила, что в результате атак повреждено 80% энергоблоков ТЭС. В государственном "Центрэнерго" заявили о потере 100% генерации.
По словам министра энергетики Германа Галущенко, в результате этих атак Украина потеряла 7 ГВт мощностей генерации электроэнергии. "И они также уничтожили ряд высоковольтных трансформаторов на подстанциях, которые передают электроэнергию", - отметил министр энергетики.
11 апреля Верховная Рада вызвала главных ответственных за защиту объектов критической инфраструктуры - Александра Кубракова и Мустафу Найема. Однако на заседание чиновники не явились.
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