90 млн долларов международной помощи могли оказаться в карманах "антикоррупционных активистов": в списке Каленюк, Богуславец, Нефедов — инициатива "Стоп-паразит"

$43.800.0551.540.07
ukenru
13:58 • 2890 просмотра
"Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня" - Зеленский после российских обстрелов и штурмов на фронте сделал заявление о 9 мая
Эксклюзив
12:52 • 11084 просмотра
"Отдайте Донбасс - тогда будут переговоры" - политолог объяснил тактику кремля в переговорах
10:31 • 20068 просмотра
Представителей Трампа ожидают в Киеве "на рубеже весны-лета" - Зеленский получил отчет Умерова по встречам в США
09:45 • 24237 просмотра
Война на Ближнем Востоке ускорит инфляцию и замедлит экономику Украины - НБУ
7 мая, 16:43 • 67658 просмотра
Почему дети все чаще сталкиваются с депрессией и что родителям нужно знать о ней
7 мая, 15:47 • 102016 просмотра
"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса
Эксклюзив
7 мая, 14:50 • 86093 просмотра
Полноценное транспортное средство или игрушка — к какой категории относят электросамокаты и какие требования предъявляются к их водителям
7 мая, 14:00 • 53544 просмотра
Зеленский подтвердил ряд встреч Умерова с представителями Трампа и дал три ключевые задачи
7 мая, 12:16 • 52202 просмотра
Профсоюзы поддерживают обновление Трудового кодекса, но выступают против локаута и сужения прав работников - Бызов
Эксклюзив
7 мая, 11:20 • 35860 просмотра
Налогообложение лизинга транспорта как роялти юридически необоснованно — юрист
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2м/с
55%
748мм
Популярные новости
В ростове-на-дону после серии взрывов горят стратегические заводыPhoto8 мая, 06:50 • 23069 просмотра
Иран ввел новые правила для прохода судов через Ормузский пролив — CNNPhoto8 мая, 06:59 • 30962 просмотра
Домашние крысы: что нужно знать перед тем, как завести умного грызунаPhoto8 мая, 07:08 • 52304 просмотра
Сколько стоит «шашлычный набор» в 2026 годуPhoto10:49 • 25954 просмотра
"Азов" возвращается в Мариуполь. БПЛА патрулируют дороги на 160 км вглубь к городуVideo12:14 • 16523 просмотра
публикации
Сколько стоит «шашлычный набор» в 2026 годуPhoto10:49 • 26286 просмотра
Домашние крысы: что нужно знать перед тем, как завести умного грызунаPhoto8 мая, 07:08 • 52664 просмотра
Почему дети все чаще сталкиваются с депрессией и что родителям нужно знать о ней7 мая, 16:43 • 67661 просмотра
"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса7 мая, 15:47 • 102018 просмотра
Полноценное транспортное средство или игрушка — к какой категории относят электросамокаты и какие требования предъявляются к их водителям
Эксклюзив
7 мая, 14:50 • 86095 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Андрей Пышный
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Киевская область
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Домашние крысы: что нужно знать перед тем, как завести умного грызунаPhoto8 мая, 07:08 • 52664 просмотра
Сериал о Гарри Поттере продлили на второй сезон до выхода первогоVideo7 мая, 13:12 • 28033 просмотра
Создатель сериала "Пацаны" ответил фанатам на жалобы по поводу проходных эпизодов7 мая, 10:57 • 26854 просмотра
Топ-10 поздравлений для мамы на День матери, которые растрогают до слез6 мая, 16:34 • 63910 просмотра
Модный ритейл ощущает влияние ближневосточного кризиса - отчет6 мая, 15:00 • 33500 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
НАСАМС
Saab JAS 39 Gripen

90 млн долларов международной помощи могли оказаться в карманах "антикоррупционных активистов": в списке Каленюк, Богуславец, Нефедов — инициатива "Стоп-паразит"

Киев • УНН

 • 840 просмотра

Бойко заявил о хищении 90 миллионов долларов в проекте Pro-Integriti. В присвоении помощи журналист обвиняет известные общественные организации.

90 млн долларов международной помощи могли оказаться в карманах "антикоррупционных активистов": в списке Каленюк, Богуславец, Нефедов — инициатива "Стоп-паразит"

Бывший военный 206-го батальона ТрО, журналист-расследователь Владимир Бойко, представляющий инициативу "Стоп-паразит" ("Grant Watch Ukraine"), заявил о хищении общественными активистами международной технической помощи. По его словам, речь идет о $90 млн в рамках проекта "Содействие добросовестности в публичном секторе (Pro-Integrit)". Соответствующий пост и документы Бойко обнародовал в соцсетях, передає УНН.

"Чтобы убедиться, с какой дерзостью профессиональные "общественные активисты" разворовывают международную помощь, выделяемую Украине из бюджетов США и стран Западной Европы, далеко ходить не нужно. Достаточно заглянуть на сайт Кабинета Министров Украины, где размещен "Перечень проектов международной технической помощи", — написал Бойко, приведя документы и список общественных организаций, которые были среди получателей финансирования.

Среди них: ОО "Центр противодействия коррупции", ОО "Междисциплинарный научно-образовательный центр противодействия коррупции", ОО "Центр демократических перемен "Межа"", ОО "Технологии прогресса", ОО "Общественное телевидение" и другие.

В своем материале Бойко упоминает фамилии Дарьи Каленюк, Ярослава Юрчишина, Мартины Богуславец, Максима Нефедова, Мустафы Найема, Романа Скрипина и других лиц, связывая их с деятельностью организаций-получателей грантовых средств.

Также он заявил, что часть организаций, получавших средства, не ведет активной деятельности или имеет минимальное количество сотрудников, при этом оперируя значительными объемами грантового финансирования. По мнению журналиста-расследователя, главный вопрос — в полном отсутствии прозрачности: куда именно идут миллионы долларов, кто контролирует расходы и какие конкретные результаты получило государство?

"Если бы "общественные активисты" жили за счет коррупционеров, которых они обслуживают, это еще было бы полбеды. Но они разворовывают международную помощь, предназначенную Украине. Речь идет даже не о миллионах, а о сотнях миллионов долларов, которые были выделены Украине правительствами США и европейских стран и осели в карманах "общественных активистов", — подытожил Бойко.

Напомним, "Стоп-паразит" ("Grant Watch Ukraine") — это объединение неравнодушных граждан, решивших положить конец разворовыванию финансовой помощи, которую Украине предоставляют международные партнеры, прежде всего Соединенные Штаты и европейские страны, со стороны профессиональных "общественных активистов".

Лилия Подоляк

ОбществоПолитика
Кабинет Министров Украины
Социальная сеть
Мустафа Найем
Соединённые Штаты
Украина