90 млн долларов международной помощи могли оказаться в карманах "антикоррупционных активистов": в списке Каленюк, Богуславец, Нефедов — инициатива "Стоп-паразит"

Бывший военный 206-го батальона ТрО, журналист-расследователь Владимир Бойко, представляющий инициативу "Стоп-паразит" ("Grant Watch Ukraine"), заявил о хищении общественными активистами международной технической помощи. По его словам, речь идет о $90 млн в рамках проекта "Содействие добросовестности в публичном секторе (Pro-Integrit)". Соответствующий пост и документы Бойко обнародовал в соцсетях, передає УНН.

"Чтобы убедиться, с какой дерзостью профессиональные "общественные активисты" разворовывают международную помощь, выделяемую Украине из бюджетов США и стран Западной Европы, далеко ходить не нужно. Достаточно заглянуть на сайт Кабинета Министров Украины, где размещен "Перечень проектов международной технической помощи", — написал Бойко, приведя документы и список общественных организаций, которые были среди получателей финансирования.

Среди них: ОО "Центр противодействия коррупции", ОО "Междисциплинарный научно-образовательный центр противодействия коррупции", ОО "Центр демократических перемен "Межа"", ОО "Технологии прогресса", ОО "Общественное телевидение" и другие.

В своем материале Бойко упоминает фамилии Дарьи Каленюк, Ярослава Юрчишина, Мартины Богуславец, Максима Нефедова, Мустафы Найема, Романа Скрипина и других лиц, связывая их с деятельностью организаций-получателей грантовых средств.

Также он заявил, что часть организаций, получавших средства, не ведет активной деятельности или имеет минимальное количество сотрудников, при этом оперируя значительными объемами грантового финансирования. По мнению журналиста-расследователя, главный вопрос — в полном отсутствии прозрачности: куда именно идут миллионы долларов, кто контролирует расходы и какие конкретные результаты получило государство?

"Если бы "общественные активисты" жили за счет коррупционеров, которых они обслуживают, это еще было бы полбеды. Но они разворовывают международную помощь, предназначенную Украине. Речь идет даже не о миллионах, а о сотнях миллионов долларов, которые были выделены Украине правительствами США и европейских стран и осели в карманах "общественных активистов", — подытожил Бойко.

Напомним, "Стоп-паразит" ("Grant Watch Ukraine") — это объединение неравнодушных граждан, решивших положить конец разворовыванию финансовой помощи, которую Украине предоставляют международные партнеры, прежде всего Соединенные Штаты и европейские страны, со стороны профессиональных "общественных активистов".