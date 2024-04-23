Восстановление за счет ВСУ

В прошлом году на защиту украинской энергетики чиновники потратили более 50 млрд гривен, в то время как на фронтовые фортификации - лишь 1.2 млрд гривен. В результате Украина осталась без укрепленных позиций на фронте и без трети энергетики в тылу.

На фоне принятия нового пакета американской помощи главным вопросом становится эффективность использования средств. Военные воспринимают это решение как долгожданное возобновление поставок оружия и боеприпасов. Но для высоких гражданских чиновников американские деньги - звездный час для новых мегапроектов. Выглядит так, что сейчас в государстве существуют две системы измерения: одна - в снарядах и ракетах, другая - в миллиардах гривен на "восстановление".

Министерство восстановления вместе с Экономической правдой анонсировали конференцию "Восстановление Украины. Почему не следует откладывать до победы". В анонсе указана конкретная цифра потребностей "на восстановление" - $148 млрд. Объясняется, что "уже сейчас страна нуждается в поддержке проектов восстановления энергетической, жилой, критически важной и социальной инфраструктуры, базовых услуг для наиболее уязвимых слоев населения, разминирования". Открывать мероприятие будет вице-премьер по восстановлению, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

В программе мероприятия никоим образом не упоминается о строительстве фортификаций для ВСУ, хотя это - зона ответственности вице-премьера и его министерства. Среди спикеров конференции - ни одного военного или представителя Минобороны. Похоже, что мнение военных - опять не приоритет для планирования расходов. Хотя без успехов на фронте восстановление не имеет особого смысла. Собственно это доказали нынешние российские атаки, которые оставили Украину без 7 гигаватт электрогенерационных мощностей и без установленного до сих пор количества электроподстанций.

Большие потери в энергетике произошли несмотря на то, что в 2023 году на защиту объектов энергетической инфраструктуры министерство восстановления вместе с Агентством восстановления и Укрэнерго освоили не менее 50 млрд грн. Российские ракеты и дроны "не заметили" трехступенчатой защиты, две ступени которой уже были реализованы, а на последнюю чиновники просили дополнительного финансирования. После уничтожения Трипольской ГЭС, Харьковской ТЭЦ, Днепрогэса и других объектов суммарной мощностью 7Гвт Александр Кубраков и Мустафа Найем синхронно заявили, что эффективно защитить энергетическую инфраструктуру способно только ПВО.

Почему же оба чиновника тратили 50 млрд гривен, человеческий ресурс, строительные материалы и драгоценное время на строительство того, что не может защитить энергетику? Возможно, честнее было сразу покупать ПВО? 50 млрд гривен - это приличная сумма, с которой можно было выйти на мировой рынок и покупать доступные там средства противовоздушной обороны. Для примера, стоимость одной батареи Петриот по прошлогоднему курсу составляла около 38 млрд гривен, стоимость одной зенитной установки Гепард - 80 млн гривен.

С другой стороны, если бы 50 млрд гривен и строительные ресурсы были сразу направлены на строительство бетонных укреплений для бойцов ВСУ, это сохранило бы много жизней и километров территории. Зато уровень расходов на фортификационные сооружения в прошлом году был в десятки раз меньше, чем на "защиту" энергетических объектов. В начале 2023 года, в марте Кабмин выделил один миллиард гривен. Позже, летом 2023 Харьковская и Черниговская область получили на строительство фортификаций еще 1,2 млрд гривен. Суммарные расходы вместе, по подсчетам Цензор.Нет меньше чем россия потратила на защитные сооружения в одной только Белгородской области.

Потребность в масштабном строительстве таких сооружений была и остается критической. Как в начале войны, так и сейчас подавляющее большинство сооружений строится руками солдат. Из земли, дерева и подручных материалов. "Начиная от линии 1. Новозвановка -Троицкое. 2. воздвиженка Криничное в направлении Выскрива 3. возле с. Роты.... Это линии и опорные пункты, которые рыли мои ребята вручную. Лопаты, ломы и т.д. это то что везли волонтеры и покупали за свой счет... одна лопата на четыре копателя", - писал 7 июня 2023 года блогер, офицер Игорь Лапин.

Кампания строительства фортификаций стартовала лишь в ноябре с подачи президента. В нынешнем году, по словам главы правительства, было выделено около 30 млрд, что все равно вдвое меньше прошлогодних расходов на защиту энергетических объектов.

Российское наступление на Авдеевку началось в октябре. ВСУ оставили город в феврале. Поэтому было три месяца для строительства. Звучало много громких заявлений и публичных дискуссий о строительстве фортификаций. Точку в них поставило издание New York Times, которое опубликовало материал об "удивительно слабых" оборонительных укреплениях Украины к западу от Авдеевки. В статье были приведены спутниковые снимки украинских укреплений, которые характеризовались как "редкие" и "элементарные". Издание отмечало обеспокоенность официальных лиц США неготовностью украинских оборонительных линий и назвало это одной из причин продвижения россиян на Запад.

В свою очередь Wall Street Journal, анализируя отход ВСУ от Авдеевки, отметил, что "с каждым российским наступлением силы обороны Украины должны отступать на часто недостаточно неподготовленные позиции". Издание привело слова заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максима Жорина, который констатировал, что "нам приходится копать, окапываться и строить самим".

Странно, что к возведению полевых фортификаций не была привлечена крупнейшая в Украине компания по строительству инфраструктурных объектов "Автострада". "...по фортификации, интересно, что компанию, которая является лидером рынка, никто к выполнению работ не привлек, результат - выполнение программы Президента по строительству фортификационных сооружений тоже все видят", - написал на своей странице в Facebook владелец компании Максим Шкиль.