Защита критической инфраструктуры: депутаты срочно вызвали в Раду главу Мининфраструктуры и главу Госагентства восстановления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  33786 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  130578 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  125760 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
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Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  115997 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  93309 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115485 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115464 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114458 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
9 апреля 2024, 14:43  •  108203 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

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4 апреля 2024, 15:10  •  423238 просмотра

Защита критической инфраструктуры: депутаты срочно вызвали в Раду главу Мининфраструктуры и главу Госагентства восстановления

Верховная Рада Украины проголосовала за вызов министра инфраструктуры Александра Кубракова и председателя Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафы Найема на заседание, чтобы обсудить вопросы защиты критической инфраструктуры после недавних ракетных и беспилотных атак России, направленных на такие объекты.

Война •   •  2189 просмотра
Защита критической инфраструктуры: депутаты срочно вызвали в Раду главу Мининфраструктуры и главу Госагентства восстановления

Армия рф за сутки атаковала 13 областей Украины, 71 объект инфраструктуры - отчет

За минувшие сутки российские войска атаковали 111 населенных пунктов и 71 объект инфраструктуры в 13 областях Украины, что привело к жертвам среди мирного населения.

Война •   •  3586 просмотра
Армия рф за сутки атаковала 13 областей Украины, 71 объект инфраструктуры - отчет

Энергосистема сейчас работает стабильно. На фоне массированной атаки рф украинцев призывают экономно потреблять электричество

Несмотря на массированную российскую атаку на энергетические объекты, энергосистема Украины сейчас работает стабильно, но украинцев призывают экономить электричество.

Общество •   •  5966 просмотра
Энергосистема сейчас работает стабильно. На фоне массированной атаки рф украинцев призывают экономно потреблять электричество

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Верховная Рада одобрила законопроект о мобилизации, который вводит различные положения, в том числе обязывает лиц с инвалидностью после 24 февраля 2022 года пройти повторный медицинский осмотр, ограничения на управление автомобилем для тех, кто уклоняется от военной службы, а также необходимость иметь при себе военно-учетные документы.

Общество •   •  33786 просмотра
Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

СБУ и прокуратура завершили следствие по делу о подрыве гранат на заседании сельсовета на Закарапатье

Депутату сельского совета на Закарпатье Сергею Батрину, который взорвал гранаты во время заседания, грозит пожизненное заключение.

Криминал и ЧП •   •  6346 просмотра
СБУ и прокуратура завершили следствие по делу о подрыве гранат на заседании сельсовета на Закарапатье

В Тернопольской области во время ночной атаки рф отработали Силы обороны, в регионе упали обломки - ОВА

Силы противовоздушной обороны Украины успешно нейтрализовали несколько вражеских целей во время комбинированной атаки противника минувшей ночью в Тернопольской области, жертв нет, но упали обломки.

Война •   •  12187 просмотра
В Тернопольской области во время ночной атаки рф отработали Силы обороны, в регионе упали обломки - ОВА

Пограничники уничтожили новейший российский комплекс РЭБ "Поле-21"

Украинские пограничники уничтожили новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-340РП "Полюс-21", предназначенный для подавления каналов спутниковой навигации.

Война •   •  12179 просмотра
Пограничники уничтожили новейший российский комплекс РЭБ "Поле-21"

Более 3 тысяч военнопленных удалось вернуть Украине с начала полномасштабного вторжения - Юсов

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину было возвращено более 3 000 военнопленных, среди которых как военнослужащие, так и гражданские лица.

Общество •   •  12041 просмотра
Более 3 тысяч военнопленных удалось вернуть Украине с начала полномасштабного вторжения - Юсов

В россии заявили о ночной атаке дронов на 6 регионов и сбитии 12 БПЛА

министерство обороны россии сообщило, что за ночь было сбито 12 беспилотников, которые пытались атаковать 6 регионов россии.

Новости Мира •   •  10694 просмотра
В россии заявили о ночной атаке дронов на 6 регионов и сбитии 12 БПЛА

Около 150 людям в день отказывают в пересечении границы, из-за отсутствия необходимых документов - Демченко

Около 150 человек в день получают отказ в пересечении границы из-за отсутствия необходимых документов для получения соответствующего разрешения, в то время как случаи незаконного пересечения фиксируются почти ежедневно, большинство из них в направлении Молдовы и Румынии.

Общество •   •  12359 просмотра
Около 150 людям в день отказывают в пересечении границы, из-за отсутствия необходимых документов - Демченко