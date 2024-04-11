Защита критической инфраструктуры: депутаты срочно вызвали в Раду главу Мининфраструктуры и главу Госагентства восстановления

Верховная Рада Украины проголосовала за то, чтобы заслушать министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова и председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, передает УНН.

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По его словам, соответствующее решение набрало 233 голоса из 150 необходимых. Отдельно нардепы поддержали предложение, что это должно состояться сегодня.

Парламент вызвал Кубракова и Найема на заседание. Вопрос защиты критической инфраструктуры. Предложение набрало 233 голоса из 150 необходимых и отдельное решение что это должно быть сегодня до 13:00 (188 голосов). - говорится в заметке.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 11 апреля армия рф запустила по Украине более 40 ракет и еще около 40 ударных дронов. Часть ракет и "шахедов" удалось сбить. россияне целились именно по объектам критической инфраструктуры.

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