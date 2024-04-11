Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
Защита критической инфраструктуры: депутаты срочно вызвали в Раду главу Мининфраструктуры и главу Госагентства восстановления
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Энергосистема сейчас работает стабильно. На фоне массированной атаки рф украинцев призывают экономно потреблять электричество
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СБУ и прокуратура завершили следствие по делу о подрыве гранат на заседании сельсовета на Закарапатье
В Тернопольской области во время ночной атаки рф отработали Силы обороны, в регионе упали обломки - ОВА
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Более 3 тысяч военнопленных удалось вернуть Украине с начала полномасштабного вторжения - Юсов
В россии заявили о ночной атаке дронов на 6 регионов и сбитии 12 БПЛА
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Защита критической инфраструктуры: депутаты срочно вызвали в Раду главу Мининфраструктуры и главу Госагентства восстановления
Верховная Рада Украины проголосовала за вызов министра инфраструктуры Александра Кубракова и председателя Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафы Найема на заседание, чтобы обсудить вопросы защиты критической инфраструктуры после недавних ракетных и беспилотных атак России, направленных на такие объекты.
Армия рф за сутки атаковала 13 областей Украины, 71 объект инфраструктуры - отчет
За минувшие сутки российские войска атаковали 111 населенных пунктов и 71 объект инфраструктуры в 13 областях Украины, что привело к жертвам среди мирного населения.
Энергосистема сейчас работает стабильно. На фоне массированной атаки рф украинцев призывают экономно потреблять электричество
Несмотря на массированную российскую атаку на энергетические объекты, энергосистема Украины сейчас работает стабильно, но украинцев призывают экономить электричество.
Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
Верховная Рада одобрила законопроект о мобилизации, который вводит различные положения, в том числе обязывает лиц с инвалидностью после 24 февраля 2022 года пройти повторный медицинский осмотр, ограничения на управление автомобилем для тех, кто уклоняется от военной службы, а также необходимость иметь при себе военно-учетные документы.
СБУ и прокуратура завершили следствие по делу о подрыве гранат на заседании сельсовета на Закарапатье
Депутату сельского совета на Закарпатье Сергею Батрину, который взорвал гранаты во время заседания, грозит пожизненное заключение.
В Тернопольской области во время ночной атаки рф отработали Силы обороны, в регионе упали обломки - ОВА
Силы противовоздушной обороны Украины успешно нейтрализовали несколько вражеских целей во время комбинированной атаки противника минувшей ночью в Тернопольской области, жертв нет, но упали обломки.
Пограничники уничтожили новейший российский комплекс РЭБ "Поле-21"
Украинские пограничники уничтожили новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-340РП "Полюс-21", предназначенный для подавления каналов спутниковой навигации.
Более 3 тысяч военнопленных удалось вернуть Украине с начала полномасштабного вторжения - Юсов
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину было возвращено более 3 000 военнопленных, среди которых как военнослужащие, так и гражданские лица.
В россии заявили о ночной атаке дронов на 6 регионов и сбитии 12 БПЛА
министерство обороны россии сообщило, что за ночь было сбито 12 беспилотников, которые пытались атаковать 6 регионов россии.
Около 150 людям в день отказывают в пересечении границы, из-за отсутствия необходимых документов - Демченко
Около 150 человек в день получают отказ в пересечении границы из-за отсутствия необходимых документов для получения соответствующего разрешения, в то время как случаи незаконного пересечения фиксируются почти ежедневно, большинство из них в направлении Молдовы и Румынии.