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россия утром атаковала два ПХГ Украины - Нафтогаз

россия утром атаковала два ПХГ Украины - Нафтогаз

Киев  •  УНН

11 апреля 2024, 06:47  •  6310 просмотра

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Два украинских подземных хранилища были атакованы врагом рано утром 11 апреля, но они продолжают работать, никто из работников не пострадал, а специалисты работают над устранением последствий.

Два украинских подземных хранилища газа (ПХГ) были атакованы российскими войсками рано утром 11 апреля, но они продолжают работать, никто из работников не пострадал, а специалисты работают над устранением последствий, сообщили в четверг в Группе Нафтогаз, пишет УНН.

Рано утром 11 апреля враг атаковал два ПХГ Украины. Хранилища продолжают работать

- сообщили в Нафтогазе.

Как отмечается, сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий обстрела.

"К счастью, сотрудники не пострадали", - указали в Нафтогазе.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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