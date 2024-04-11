россия утром атаковала два ПХГ Украины - Нафтогаз

Два украинских подземных хранилища газа (ПХГ) были атакованы российскими войсками рано утром 11 апреля, но они продолжают работать, никто из работников не пострадал, а специалисты работают над устранением последствий, сообщили в четверг в Группе Нафтогаз, пишет УНН.

Рано утром 11 апреля враг атаковал два ПХГ Украины. Хранилища продолжают работать - сообщили в Нафтогазе.

Как отмечается, сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий обстрела.

"К счастью, сотрудники не пострадали", - указали в Нафтогазе.

Из-за атаки рф есть повреждения на подстанциях на Запорожье и в Одесской области, отключалось оборудование в 3 регионах, атакован газовый объект - Минэнерго