Вітчим отримав підозру за зґвалтування падчерки, доки менша дитина гралася в іншій кімнаті

У Вінницькій області вітчиму повідомлено про підозру у зґвалтуванні 13-річної падчерки, повідомили в Офісі Генпрокурора у середу, пише УНН.

Деталі

У лютому цього року ювенальні прокурори, як вказано, отримали від соціальної служби інформацію про можливе сексуальне насильство щодо дитини. "Під час розмови з психологом 15-річна дівчина повідомила, що влітку 2024 року її зґвалтував вітчим", - ідеться у повідомленні.

"Прокурори відкрили кримінальне провадження, встановили особу чоловіка та у лютому 2026 року повідомили йому про підозру за зґвалтування малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України)", - зазначили у прокуратурі.

Чоловік, як зазначається, проживав у родині потерпілої близько трьох років. У цей час у нього з матір’ю дівчинки народилася спільна дитина.

Він систематично вчиняв домашнє насильство, за що раніше вже притягувався до адміністративної та кримінальної відповідальності, повідомили у прокуратурі.

"На початку 2024 року співмешканці розійшлися, але влітку того ж року чоловік прийшов до будинку колишньої сім’ї. Матері вдома не було - дівчина залишилася з молодшою дитиною. За даними слідства, доки малюк грався в іншій кімнаті, чоловік зґвалтував падчерку", - вказали у прокуратурі.

Дівчина, як зазначається, довго нікому не розповідала про злочин, боячись кривдника та суспільного розголосу. "Згодом дівчина з матір’ю виїхала за межі області. Після повернення вони тимчасово проживали у центрі соціальних послуг, де під час розмови з психологом дівчина наважилася розповісти правду", - розповіли у прокуратурі.

Слідчі дії проводилися за методикою "Барнахус", що мінімізує повторну травматизацію дітей, які стали жертвами насильства.

"Підозрюваний перебуває за ґратами - він відбуває покарання за інші злочини, передбачені статтями 126-1, 345, 382, 407 КК України", - повідомили у прокуратурі.

