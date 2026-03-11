$43.860.0351.040.33
Вітчим отримав підозру за зґвалтування падчерки, доки менша дитина гралася в іншій кімнаті

Київ • УНН

 • 2312 перегляди

Чоловік напав на дитину влітку 2024 року, коли матері не було вдома. Наразі підозрюваний уже перебуває за ґратами за вчинення інших злочинів.

Вітчим отримав підозру за зґвалтування падчерки, доки менша дитина гралася в іншій кімнаті

У Вінницькій області вітчиму повідомлено про підозру у зґвалтуванні 13-річної падчерки, повідомили в Офісі Генпрокурора у середу, пише УНН.

Деталі

У лютому цього року ювенальні прокурори, як вказано, отримали від соціальної служби інформацію про можливе сексуальне насильство щодо дитини. "Під час розмови з психологом 15-річна дівчина повідомила, що влітку 2024 року її зґвалтував вітчим", - ідеться у повідомленні.

"Прокурори відкрили кримінальне провадження, встановили особу чоловіка та у лютому 2026 року повідомили йому про підозру за зґвалтування малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України)", - зазначили у прокуратурі.

Чоловік, як зазначається, проживав у родині потерпілої близько трьох років. У цей час у нього з матір’ю дівчинки народилася спільна дитина.

Він систематично вчиняв домашнє насильство, за що раніше вже притягувався до адміністративної та кримінальної відповідальності, повідомили у прокуратурі.

"На початку 2024 року співмешканці розійшлися, але влітку того ж року чоловік прийшов до будинку колишньої сім’ї. Матері вдома не було - дівчина залишилася з молодшою дитиною. За даними слідства, доки малюк грався в іншій кімнаті, чоловік зґвалтував падчерку", - вказали у прокуратурі.

Дівчина, як зазначається, довго нікому не розповідала про злочин, боячись кривдника та суспільного розголосу. "Згодом дівчина з матір’ю виїхала за межі області. Після повернення вони тимчасово проживали у центрі соціальних послуг, де під час розмови з психологом дівчина наважилася розповісти правду", - розповіли у прокуратурі.

Слідчі дії проводилися за методикою "Барнахус", що мінімізує повторну травматизацію дітей, які стали жертвами насильства.

"Підозрюваний перебуває за ґратами - він відбуває покарання за інші злочини, передбачені статтями 126-1, 345, 382, 407 КК України", - повідомили у прокуратурі.

Юлія Шрамко

