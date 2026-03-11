Отчим получил подозрение за изнасилование падчерицы, пока младший ребенок играл в другой комнате

В Винницкой области отчиму сообщено о подозрении в изнасиловании 13-летней падчерицы, сообщили в Офисе Генпрокурора в среду, пишет УНН.

Детали

В феврале этого года ювенальные прокуроры, как указано, получили от социальной службы информацию о возможном сексуальном насилии в отношении ребенка. "Во время разговора с психологом 15-летняя девушка сообщила, что летом 2024 года ее изнасиловал отчим", - говорится в сообщении.

"Прокуроры открыли уголовное производство, установили личность мужчины и в феврале 2026 года сообщили ему о подозрении в изнасиловании малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины)", - отметили в прокуратуре.

Мужчина, как отмечается, проживал в семье потерпевшей около трех лет. В это время у него с матерью девочки родился общий ребенок.

Он систематически совершал домашнее насилие, за что ранее уже привлекался к административной и уголовной ответственности, сообщили в прокуратуре.

"В начале 2024 года сожители разошлись, но летом того же года мужчина пришел в дом бывшей семьи. Матери дома не было - девушка осталась с младшим ребенком. По данным следствия, пока малыш играл в другой комнате, мужчина изнасиловал падчерицу", - указали в прокуратуре.

Девушка, как отмечается, долго никому не рассказывала о преступлении, боясь обидчика и общественного резонанса. "Впоследствии девушка с матерью выехала за пределы области. После возвращения они временно проживали в центре социальных услуг, где во время разговора с психологом девушка решилась рассказать правду", - рассказали в прокуратуре.

Следственные действия проводились по методике "Барнахус", минимизирующей повторную травматизацию детей, ставших жертвами насилия.

"Подозреваемый находится за решеткой - он отбывает наказание за другие преступления, предусмотренные статьями 126-1, 345, 382, 407 УК Украины", - сообщили в прокуратуре.

