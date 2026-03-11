На Харківщині 15-річного підлітка підозрюють у серії зґвалтувань малолітніх дітей - ОГП

У Харківській області правоохоронці викрили 15-річного підлітка, якого підозрюють у систематичному сексуальному насильстві над дітьми віком від 10 до 12 років. Про це пише Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, протягом 2025 року підозрюваний вчинив сексуальне насильство щодо щонайменше трьох хлопчиків. Свою провину він маскував іграми, використовував довіру жертв, а також вдавався до погроз і психологічного тиску.

Встановлено, що родина підлітка евакуювалася із зони бойових дій до одного з населених пунктів Харківщини, де місцева сім’я надала їм житло. Об’єктом перших нападів став 12-річний син власників будинку.

Впродовж січня-травня 2025 року підозрюваний систематично ґвалтував дитину в покинутих будівлях, називаючи це "грою" у "Правду або дію". Умовою була заборона на відмову від "завдань" під загрозою побиття. Свої дії підліток фільмував на телефон.

Також правоохоронці задокументували факти насильства щодо 11-річного сина загиблого українського військовослужбовця та 10-річного хлопчика, якого підозрюваний у червні 2025 року силоміць відвів до окопу біля місцевого магазину та зґвалтував.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури підлітку інкриміновано особливо тяжкі злочини за ч. 4 та ч. 6 ст. 152 КК України.

Ця справа - не просто порушення закону, а руйнування дитячих доль. Підозрюваний не лише вчиняв насильство: він маніпулював свідомістю дітей, перетворюючи їхнє життя на суцільні страждання. Жорстокі умови "ігор" разом із постійними погрозами фізичної розправи стали інструментом для примусу до мовчання. Це злочин проти дитинства, який залишає глибокі травми на все життя - йдеться у повідомленні.

На Чернігівщині судитимуть 19-річного юнака за зґвалтування дитини і вбивство її матері