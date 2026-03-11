$43.860.0351.040.33
15:03
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
14:45
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
13:06
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
12:47
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
На Харківщині 15-річного підлітка підозрюють у серії зґвалтувань малолітніх дітей - ОГП

Київ • УНН

 2772 перегляди

Підозрюваний знущався з хлопчиків 10-12 років, маскуючи насильство іграми та погрозами. Зловмисник фільмував свої дії на телефон у покинутих будівлях.

На Харківщині 15-річного підлітка підозрюють у серії зґвалтувань малолітніх дітей - ОГП

У Харківській області правоохоронці викрили 15-річного підлітка, якого підозрюють у систематичному сексуальному насильстві над дітьми віком від 10 до 12 років. Про це пише Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, протягом 2025 року підозрюваний вчинив сексуальне насильство щодо щонайменше трьох хлопчиків. Свою провину він маскував іграми, використовував довіру жертв, а також вдавався до погроз і психологічного тиску.

Встановлено, що родина підлітка евакуювалася із зони бойових дій до одного з населених пунктів Харківщини, де місцева сім’я надала їм житло. Об’єктом перших нападів став 12-річний син власників будинку.

Впродовж січня-травня 2025 року підозрюваний систематично ґвалтував дитину в покинутих будівлях, називаючи це "грою" у "Правду або дію". Умовою була заборона на відмову від "завдань" під загрозою побиття. Свої дії підліток фільмував на телефон.

Також правоохоронці задокументували факти насильства щодо 11-річного сина загиблого українського військовослужбовця та 10-річного хлопчика, якого підозрюваний у червні 2025 року силоміць відвів до окопу біля місцевого магазину та зґвалтував.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури підлітку інкриміновано особливо тяжкі злочини за ч. 4 та ч. 6 ст. 152 КК України.

Ця справа - не просто порушення закону, а руйнування дитячих доль. Підозрюваний не лише вчиняв насильство: він маніпулював свідомістю дітей, перетворюючи їхнє життя на суцільні страждання. Жорстокі умови "ігор" разом із постійними погрозами фізичної розправи стали інструментом для примусу до мовчання. Це злочин проти дитинства, який залишає глибокі травми на все життя

- йдеться у повідомленні.

На Чернігівщині судитимуть 19-річного юнака за зґвалтування дитини і вбивство її матері 11.03.26, 17:38 • 2260 переглядiв

Андрій Тимощенков

СуспільствоКримінал
Війна в Україні
Харківська область
Генеральний прокурор (Україна)