"Купил" за 100 долларов пятилетнего ребенка и изнасиловал его. Киевлянин получил максимальное наказание

Киевлянин за 100$ "купил" пятилетнего ребенка и изнасиловал его. Ювенальные прокуроры Офиса Генерального прокурора в Киевском апелляционном суде обеспечили максимальное наказание 15 лет лишения свободы, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

По данным Офиса Генпрокурора, доказано, что обвиняемый через Интернет познакомился с женщиной и договорился с ней о передаче ребенка в обмен на денежное вознаграждение – 100 долларов США. После того как "обмен" состоялся - осужденный изнасиловал девочку.

Об обстоятельствах изнасилования обвиняемый подробно рассказывал своим знакомым, присылая свои фото и ребенка в обнаженном виде, что подтверждало цинизм его действий и полную осознанность преступного умысла.

В судебных прениях ювенальный прокурор отметил исключительную общественную опасность обвиняемого, особую тяжесть совершенных преступлений, в том числе - против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего ребенка, наличие расстройства сексуального поведения в форме педофилии. Сторона обвинения настаивала на назначении максимального наказания.

Суд первой инстанции поддержал позицию прокурора и признал мужчину виновным, назначив максимальное наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья.

Не согласившись с этим решением, обвиняемый подал апелляционную жалобу, однако безрезультатно.

Определением Киевского апелляционного суда от 17 марта 2026 года приговор оставлен без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Это тот случай, где все было сознательно и рассчитано. Сознательное решение взрослого сделать это с ребенком. Он целенаправленно искал возможность совершить преступление, договорился, заплатил и сделал это в отношении ребенка. Поэтому единственное справедливое решение – максимальный срок наказания. Именно это прокуратура и обеспечила в апелляционном суде – подчеркнул заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев.

Он также добавил, что в этом деле ответственность несут оба взрослых. Мать сознательно передала своего родного ребенка в руки обидчика и за это также получила 15 лет лишения свободы. Приговор она не оспаривала.

Девочка была изъята из опасной среды и помещена в Центр социально-психологической реабилитации.