15:03 • 6860 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
14:45 • 14122 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
13:06 • 13670 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
12:47 • 18129 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 25590 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 34101 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 32995 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 44369 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 120546 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 87738 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
13 лет тюрьмы за изнасилование дочери - на Киевщине апелляционный суд подтвердил приговор отцу

Киев • УНН

 • 1432 просмотра

Суд подтвердил 13 лет тюрьмы для отца, который годами насиловал несовершеннолетнюю дочь. Детей изъяли из семьи, они находятся в реабилитационном центре.

13 лет тюрьмы за изнасилование дочери - на Киевщине апелляционный суд подтвердил приговор отцу

В Киевской области апелляционный суд оставил без изменений приговор мужчине, осужденному за изнасилование собственной дочери. Ему назначено 13 лет лишения свободы, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Киевской области.

Детали

Следствием установлено, что осужденный в течение 2021-2022 годов насиловал собственную дочь, которой на момент совершения преступления было 13-14 лет. 

Сообщение о факте изнасилования поступило анонимно в местную службу по делам детей. Неизвестная сообщила о том, что в определенной семье отец бьет детей и насилует дочь. Сотрудники службы вместе с правоохранителями навестили семью и пообщались с ними. Во время разговора девочка сообщила, что отец прикасается к ее половым органам и груди, насилует ее с 13 лет. И заметила, что он требовал от нее молчания: "Эта игра – секрет. Папа говорил никому не говорить".

Один из братьев девочки также рассказал правоохранителям, что видел, как отец прикасается к сестре. 

Братья девочки говорили матери о незаконных действиях отца, однако женщина боялась мужа и не сообщала о преступлениях правоохранителям. 

По решению исполнительного комитета Великодымерского поселкового совета утверждено заключение об изъятии троих детей для дальнейшего направления в суд иска о лишении родительских прав.

Сейчас дети находятся в детском социально-реабилитационном центре, где получают всю необходимую помощь. 

Действия мужчины квалифицированы по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины - совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.  

Суровость наказания — единственный способ защиты детей: Генпрокурор Кравченко о пожизненном для мужчины, изнасиловавшего 10 девочек12.01.26, 18:10 • 4644 просмотра

Добавим

Суд первой инстанции признал его виновным и назначил наказание – 13 лет лишения свободы.

Сам мужчина свою вину не признал. Сторона защиты подала апелляционную жалобу, однако при принципиальной позиции старшего группы прокуроров по делу, заместителя руководителя Киевской областной прокуратуры Дмитрия Ситара, доказана законность и обоснованность решения суда первой инстанции. 

Апелляционная жалоба адвокатов не удовлетворена. Мужчина будет отбывать наказание в виде 13 лет лишения свободы.

"Преступления против детей являются одними из самых тяжких. Прокуратура последовательно отстаивает принцип неотвратимости наказания за такие деяния. В этом деле нам удалось доказать обоснованность приговора и в апелляционной инстанции - осужденный будет отбывать назначенное судом наказание", - руководитель Киевской областной прокуратуры Дмитрий Прокудин.

На Черниговщине будут судить 19-летнего юношу за изнасилование ребенка и убийство ее матери11.03.26, 17:38 • 2240 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧПКиевская область
Киевская область