13 лет тюрьмы за изнасилование дочери - на Киевщине апелляционный суд подтвердил приговор отцу

В Киевской области апелляционный суд оставил без изменений приговор мужчине, осужденному за изнасилование собственной дочери. Ему назначено 13 лет лишения свободы, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Киевской области.

Следствием установлено, что осужденный в течение 2021-2022 годов насиловал собственную дочь, которой на момент совершения преступления было 13-14 лет.

Сообщение о факте изнасилования поступило анонимно в местную службу по делам детей. Неизвестная сообщила о том, что в определенной семье отец бьет детей и насилует дочь. Сотрудники службы вместе с правоохранителями навестили семью и пообщались с ними. Во время разговора девочка сообщила, что отец прикасается к ее половым органам и груди, насилует ее с 13 лет. И заметила, что он требовал от нее молчания: "Эта игра – секрет. Папа говорил никому не говорить".

Один из братьев девочки также рассказал правоохранителям, что видел, как отец прикасается к сестре.

Братья девочки говорили матери о незаконных действиях отца, однако женщина боялась мужа и не сообщала о преступлениях правоохранителям.

По решению исполнительного комитета Великодымерского поселкового совета утверждено заключение об изъятии троих детей для дальнейшего направления в суд иска о лишении родительских прав.

Сейчас дети находятся в детском социально-реабилитационном центре, где получают всю необходимую помощь.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины - совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Суд первой инстанции признал его виновным и назначил наказание – 13 лет лишения свободы.

Сам мужчина свою вину не признал. Сторона защиты подала апелляционную жалобу, однако при принципиальной позиции старшего группы прокуроров по делу, заместителя руководителя Киевской областной прокуратуры Дмитрия Ситара, доказана законность и обоснованность решения суда первой инстанции.

Апелляционная жалоба адвокатов не удовлетворена. Мужчина будет отбывать наказание в виде 13 лет лишения свободы.

"Преступления против детей являются одними из самых тяжких. Прокуратура последовательно отстаивает принцип неотвратимости наказания за такие деяния. В этом деле нам удалось доказать обоснованность приговора и в апелляционной инстанции - осужденный будет отбывать назначенное судом наказание", - руководитель Киевской областной прокуратуры Дмитрий Прокудин.

