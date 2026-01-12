Суровость наказания — единственный способ защиты детей: Генпрокурор Кравченко о пожизненном для мужчины, изнасиловавшего 10 девочек

Суровость и неотвратимость наказания — единственный способ защиты детей. Так Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко отреагировал на приговор к пожизненному заключению 56-летнего насильника, жертвами которого стали 10 девочек, передает УНН.

В Одессе завершился судебный процесс, который длился более 4,5 лет. 56-летний мужчина признан виновным и приговорен к пожизненному лишению свободы, максимальному наказанию, предусмотренному законом. Судом доказано 26 эпизодов преступлений против половой свободы. В течение 2018-2021 годов его жертвами стали десять девочек в возрасте от 10 до 15 лет

По словам Генпрокурора, преступник целенаправленно входил в доверие детей, представлялся сотрудником правоохранительных органов, шантажировал, а затем, пользуясь их уязвимостью, совершал сексуальное насилие.

Прокуроры полностью доказали его вину. Суд поддержал позицию обвинения. Сведения об осужденном будут внесены в единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица

Генпрокурор подчеркнул, что "этот приговор — четкий сигнал: преступления против детей не имеют срока давности в общественной памяти и не имеют шанса на снисхождение в суде".

"Каждый, кто убил или изнасиловал ребенка, должен получить пожизненное" - Генпрокурор Кравченко о приговоре Косову

Я неоднократно подчеркивал и повторю еще раз: суровость и неотвратимость наказания — единственный способ защиты детей. Именно поэтому еще в октябре 2025 года Офис Генерального прокурора обратился в профильный комитет Верховной Рады с предложением усиления уголовной ответственности за тяжкие преступления против детей, с установлением пожизненного лишения свободы без альтернативы. Эти предложения учтены в законопроекте №14124, который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады