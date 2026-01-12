Суровость наказания — единственный способ защиты детей: Генпрокурор Кравченко о пожизненном для мужчины, изнасиловавшего 10 девочек

$43.080.09
50.140.03
Эксклюзив
14:17 • 8386 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
14:07 • 9678 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
11:16 • 13178 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 29805 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 32880 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 27024 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16 • 29257 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 36705 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 43152 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 36940 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
Популярные новости
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 31935 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 25248 просмотра
Разоблачена группировка, пытавшаяся продать одну из крупнейших партий "трофейного" оружия за время войныPhoto12 января, 10:02 • 6382 просмотра
В Украине впервые запустили пилотный 5G - во Львове10:15 • 10249 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы10:30 • 19718 просмотра
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 29264 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 25337 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 31587 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 33929 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 89960 просмотра
Суровость наказания — единственный способ защиты детей: Генпрокурор Кравченко о пожизненном для мужчины, изнасиловавшего 10 девочек

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Генеральный прокурор Руслан Кравченко отреагировал на пожизненное заключение 56-летнего насильника, совершившего преступления против 10 девочек в Одессе. Он подчеркнул суровость наказания как единственный способ защиты детей.

Суровость наказания — единственный способ защиты детей: Генпрокурор Кравченко о пожизненном для мужчины, изнасиловавшего 10 девочек

Суровость и неотвратимость наказания — единственный способ защиты детей. Так Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко отреагировал на приговор к пожизненному заключению 56-летнего насильника, жертвами которого стали 10 девочек, передает УНН.

В Одессе завершился судебный процесс, который длился более 4,5 лет. 56-летний мужчина признан виновным и приговорен к пожизненному лишению свободы, максимальному наказанию, предусмотренному законом. Судом доказано 26 эпизодов преступлений против половой свободы. В течение 2018-2021 годов его жертвами стали десять девочек в возрасте от 10 до 15 лет

- сообщил Кравченко.

По словам Генпрокурора, преступник целенаправленно входил в доверие детей, представлялся сотрудником правоохранительных органов, шантажировал, а затем, пользуясь их уязвимостью, совершал сексуальное насилие.

Прокуроры полностью доказали его вину. Суд поддержал позицию обвинения. Сведения об осужденном будут внесены в единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица

- добавил Кравченко.

Генпрокурор подчеркнул, что "этот приговор — четкий сигнал: преступления против детей не имеют срока давности в общественной памяти и не имеют шанса на снисхождение в суде".

"Каждый, кто убил или изнасиловал ребенка, должен получить пожизненное" - Генпрокурор Кравченко о приговоре Косову22.09.25, 16:03 • 4576 просмотров

Я неоднократно подчеркивал и повторю еще раз: суровость и неотвратимость наказания — единственный способ защиты детей. Именно поэтому еще в октябре 2025 года Офис Генерального прокурора обратился в профильный комитет Верховной Рады с предложением усиления уголовной ответственности за тяжкие преступления против детей, с установлением пожизненного лишения свободы без альтернативы. Эти предложения учтены в законопроекте №14124, который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады

- напомнил Кравченко.

Генпрокурор настаивает - "государство должно быть жестким там, где речь идет о безопасности детей".

Педофил или убийца ребенка не должны иметь никакого шанса за счет мягкости закона

- резюмировал Кравченко.

Сотни пострадавших и только 12 самых суровых приговоров: Генпрокурор Кравченко призвал нардепов поддержать пожизненное заключение за преступления против детей20.11.25, 10:21 • 30991 просмотр

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины
Верховная Рада
Одесса