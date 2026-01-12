Суворість покарання єдиний спосіб захисту дітей: Генпрокурор Кравченко про довічне для чоловіка, який зґвалтував 10 дівчат

$43.080.09
Ексклюзив
14:17 • 8762 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
14:07 • 10022 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
11:16 • 13324 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 30030 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 33012 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 27082 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 29310 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 36740 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 43194 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 36974 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
Популярнi новини
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 32134 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 25457 перегляди
Викрито угрупування, яке намагалося продати одну із найбільших партій "трофейної" зброї за час війни Photo12 січня, 10:02 • 6600 перегляди
В Україні вперше запустили пілотний 5G - у Львові12 січня, 10:15 • 10362 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30 • 19938 перегляди
Публікації
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
14:17 • 8768 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30 • 20074 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 30031 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 25579 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 32248 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 29339 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 25402 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 31643 перегляди
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 33980 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 90011 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
The New York Times
Соціальна мережа
С-300

Суворість покарання єдиний спосіб захисту дітей: Генпрокурор Кравченко про довічне для чоловіка, який зґвалтував 10 дівчат

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Генеральний прокурор Руслан Кравченко відреагував на довічне ув'язнення 56-річного ґвалтівника, який вчинив злочини проти 10 дівчат в Одесі. Він наголосив на суворості покарання як єдиному способі захисту дітей.

Суворість покарання єдиний спосіб захисту дітей: Генпрокурор Кравченко про довічне для чоловіка, який зґвалтував 10 дівчат

Суворість та невідворотність покарання єдиний спосіб захисту дітей. Так Генеральний прокурор України Руслан Кравченко відреагував на засудження до довічного ув'язнення 56-річного ґвалтівника, жертвами якого стали 10 дівчат, передає УНН.

В Одесі завершився судовий процес, який тривав понад 4,5 роки. 56-річного чоловіка визнано винним і засуджено до довічного позбавлення волі, максимального покарання, передбаченого законом. Судом доведено 26 епізодів злочинів проти статевої свободи. Упродовж 2018-2021 років його жертвами стали десять дівчат віком від 10 до 15 років 

- повідомив Кравченко.

За словами Генпрокурора, злочинець цілеспрямовано входив у довіру дітей, представлявся працівником правоохоронних органів, шантажував, а потім, користуючись їхньою вразливістю, вчиняв сексуальне насильство.

Прокурори повністю довели його провину. Суд підтримав позицію обвинувачення. Відомості про засудженого буде внесено до єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи 

- додав Кравченко.

Генпрокурор наголосив, що "цей вирок чіткий сигнал: злочини проти дітей не мають строку давності в суспільній пам’яті і не мають шансу на поблажливість у суді".

"Кожен, хто вбив або зґвалтував дитину повинен отримати довічне" - Генпрокурор Кравченко про вирок Косову22.09.25, 16:03 • 4576 переглядiв

Я неодноразово наголошував і повторю ще раз: суворість та невідворотність покарання єдиний спосіб захисту дітей. Саме тому ще у жовтні 2025 року Офіс Генерального прокурора звернувся до профільного комітету Верховної Ради з пропозицією   посилення кримінальної відповідальності за тяжкі злочини проти дітей, із встановленням довічного позбавлення волі без альтернативи. Ці пропозиції враховані у законопроєкті №14124, який наразі перебуває на розгляді Верховної Ради

- нагадав Кравченко.

Генпрокурор наполягає - "держава має бути жорсткою там, де йдеться про безпеку дітей".

Педофіл чи вбивця дитини не повинні мати жодного шансу за рахунок мʼякості закону 

- резюмував Кравченко.

Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей20.11.25, 10:21 • 30991 перегляд

Антоніна Туманова

Довічне позбавлення волі
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Верховна Рада України
Одеса