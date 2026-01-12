Суворість покарання єдиний спосіб захисту дітей: Генпрокурор Кравченко про довічне для чоловіка, який зґвалтував 10 дівчат

Суворість та невідворотність покарання єдиний спосіб захисту дітей. Так Генеральний прокурор України Руслан Кравченко відреагував на засудження до довічного ув'язнення 56-річного ґвалтівника, жертвами якого стали 10 дівчат, передає УНН.

В Одесі завершився судовий процес, який тривав понад 4,5 роки. 56-річного чоловіка визнано винним і засуджено до довічного позбавлення волі, максимального покарання, передбаченого законом. Судом доведено 26 епізодів злочинів проти статевої свободи. Упродовж 2018-2021 років його жертвами стали десять дівчат віком від 10 до 15 років

За словами Генпрокурора, злочинець цілеспрямовано входив у довіру дітей, представлявся працівником правоохоронних органів, шантажував, а потім, користуючись їхньою вразливістю, вчиняв сексуальне насильство.

Прокурори повністю довели його провину. Суд підтримав позицію обвинувачення. Відомості про засудженого буде внесено до єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи

Генпрокурор наголосив, що "цей вирок чіткий сигнал: злочини проти дітей не мають строку давності в суспільній пам’яті і не мають шансу на поблажливість у суді".

"Кожен, хто вбив або зґвалтував дитину повинен отримати довічне" - Генпрокурор Кравченко про вирок Косову

Я неодноразово наголошував і повторю ще раз: суворість та невідворотність покарання єдиний спосіб захисту дітей. Саме тому ще у жовтні 2025 року Офіс Генерального прокурора звернувся до профільного комітету Верховної Ради з пропозицією посилення кримінальної відповідальності за тяжкі злочини проти дітей, із встановленням довічного позбавлення волі без альтернативи. Ці пропозиції враховані у законопроєкті №14124, який наразі перебуває на розгляді Верховної Ради