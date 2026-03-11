13 років в'язниці за зґвалтування доньки - на Київщині апеляційний суд підтвердив вирок батьку

На Київщині апеляційний суд залишив без змін вирок чоловіку, засудженому за зґвалтування власної доньки. Йому призначено 13 років позбавлення волі, передає УНН із посиланням на прокуратуру Київської області.

Деталі

Слідством встановлено, що засуджений упродовж 2021-2022 років ґвалтував власну доньку, якій на момент скоєння злочину було 13-14 років.

Повідомлення про факт зґвалтування надійшло анонімно до місцевої служби у справах дітей. Невідома повідомила про те, що у певній сімʼї батько бʼє дітей та ґвалтує доньку. Співробітники служби разом з правоохоронцями навідалися до родини та поспілкувалися з ними. Під час розмови дівчинка повідомила, що батько торкається її статевих органів та грудей, ґвалтує її з 13 років. Та зауважила, що він вимагав від неї мовчання: "Ця гра – секрет. Тато казав нікому не говорити".

Один з братів дівчинки також розповів правоохоронцям, що бачив, як батько торкається сестри.

Брати дівчинки говорили матері про незаконні дії батька, проте жінка боялася чоловіка та не повідомляла про злочини правоохоронцям.

За рішенням виконавчого комітету Великодимерської селищної ради затверджено висновок про відібрання трьох дітей для подальшого скерування до суду позову про позбавлення батьківських прав.

Зараз діти перебувають у дитячому соціально-реабілітаційному центрі, де отримують всю необхідну допомогу.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України - вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 14-річного віку.

Суворість покарання єдиний спосіб захисту дітей: Генпрокурор Кравченко про довічне для чоловіка, який зґвалтував 10 дівчат

Додамо

Суд першої інстанції визнав його винним та призначив покарання – 13 років позбавлення волі.

Сам чоловік свою провину не визнав. Сторона захисту подала апеляційну скаргу, однак за принципової позиції старшого групи прокурорів у справі, заступника керівника Київської обласної прокуратури Дмитра Сітара, доведено законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції.

Апеляційну скаргу адвокатів не задоволено. Чоловік відбуватиме покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

"Злочини проти дітей є одними з найтяжчих. Прокуратура послідовно відстоює принцип невідворотності покарання за такі діяння. У цій справі нам вдалося довести обґрунтованість вироку і в апеляційній інстанції - засуджений відбуватиме призначене судом покарання", - керівник Київської обласної прокуратури Дмитро Прокудін.

На Чернігівщині судитимуть 19-річного юнака за зґвалтування дитини і вбивство її матері