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20 августа отмечают День медицинского транспорта и день святого Самуила

Киев • УНН

 • 10418 просмотра

20 августа отмечают День медицинского транспорта, Всемирный день москитов, День лени, лимонада и медового пирога. Венгрия празднует День святого Стефана, а верующие чтят пророка Самуила.

20 августа отмечают День медицинского транспорта и день святого Самуила

20 августа мир отмечает важную дату, а именно Международный день медицинского транспорта, в то же время празднуют Всемирный день лени и День лимонада, а в Венгрии отмечают День святого Стефана. По новому календарю верующие чтят День памяти святого пророка Самуила, пишет УНН.

Международный день медицинского транспорта (International Medical Transportation Day)

Специализированная памятная дата, посвящённая работникам служб неотложной медицинской помощи, экстренной эвакуации и экипажам специализированного транспорта. Цель этого дня — подчеркнуть жизненно важную роль быстрой и безопасной перевозки пациентов в критических состояниях, а также почтить водителей, фельдшеров и медиков, которые ежедневно спасают жизни в пути.

Всемирный день москитов (World Mosquito Day)

Этот день отмечается ежегодно 20 августа в память об открытии британского врача сэра Рональда Росса в 1897 году, который доказал, что малярию переносят насекомые-москиты.

Главная цель этой даты — повысить осведомлённость общества об опасности тропических болезней, переносимых этими паразитами, и напомнить о важности профилактики. Ежегодно в рамках этого дня международные организации публикуют отчёты о прогрессе в борьбе с малярией в эндемичных регионах планеты.

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День святого Стефана в Венгрии

Это главный государственный праздник страны, посвящённый памяти короля Стефана I, который объединил венгерские племена и основал христианское государство на рубеже X–XI веков.

Торжества в Будапеште и других городах традиционно сопровождаются масштабными историческими реконструкциями, торжественным поднятием флага и выступлениями военных оркестров. Также на праздничных ярмарках официально презентуют «торт года» Венгрии, рецепт которого держится в секрете до самого праздника

Всемирный день лени (World Lazy Day)

Этот неофициальный праздник возник в Колумбии в 1984 году как своеобразное чрезвычайно забавное явление, направленное против чрезмерного трудоголизма и изнурительной гонки за продуктивностью. Его главная цель — дать людям возможность легально остановиться, отдохнуть от повседневной рутины и снизить уровень накопившегося стресса.

В этот день во многих странах принято устраивать «день спокойствия», отказываясь от срочных рабочих задач в пользу сна, чтения или расслабления. Психологи подчёркивают, что такие паузы жизненно необходимы для предотвращения профессионального выгорания и восстановления нервной системы.

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Всемирный день медового пирога (National Honey Pie Day)

Популярный гастрономический праздник, посвящённый традиционной выпечке с добавлением натурального мёда. В этот день пекари и кондитеры со всего мира готовят авторские пироги и напоминают о важности защиты пчёл для экосистемы планеты.

Согласно кулинарным традициям, мёд является не только природным подсластителем, но и ингредиентом, который сохраняет мягкость выпечки на несколько дней дольше.

День лимонада (National Lemonade Day) 

Популярный неофициальный и очень позитивный праздник, посвящённый любимому летнему освежающему напитку. Во многих странах, особенно в США и Канаде, этот день также используется для образовательных инициатив: детей и подростков учат открывать свои первые мини-бизнесы посредством традиционной продажи лимонада на улице, развивая навыки предпринимательства и благотворительности.

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День памяти святого пророка Самуила 

По новому календарю 20 августа чтят память выдающегося ветхозаветного пророка и последнего судьи Израиля, жившего в XI веке до н. э. Согласно библейским преданиям, он помазал на царство первых двух израильских царей — Саула и Давида.

В народной традиции этот день считался особенным для добрых начинаний, а также символизировал завершение летних полевых работ и подготовку к осени.

Для тех, кто придерживается старого (юлианского) календаря: 20 августа чтят память преподобного Пимена Многоболезненного и святого мученика Марина. В народе этот день называли «Марины-Пимены» и связывали с завершением сбора малины и приметами на раннее наступление осени.

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Александра Месенко

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