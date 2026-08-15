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США допускають спільні удари з Колумбією по збройних угрупованнях

Київ • УНН

 • 4966 перегляди

США та Колумбія можуть провести спільні військові операції проти збройних угруповань, зокрема ELN та залишків FARC. Вашингтон планує надати $1 млрд допомоги у сфері безпеки новому уряду Колумбії.

США допускають спільні удари з Колумбією по збройних угрупованнях

США та Колумбія можуть провести спільні військові операції проти збройних угруповань, зокрема Армії національного визволення (ELN) та залишків FARC. Про це заявив міністр оборони США Піт Хегсет, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

За словами Хегсета, Колумбія дозволила "спільні військові операції зі знищення терористів та терористичних мереж". На запитання, чи обговорював він із колумбійською стороною можливість спільних ударів, міністр відповів: "Так".

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Визначені терористичні організації разом із урядами-партнерами будуть законними цілями уряду Сполучених Штатів

– заявив Хегсет.

Вашингтон також оголосив про плани надати новому уряду Колумбії $1 млрд допомоги у сфері безпеки. Новий президент країни Абелардо де ла Еспріелла пообіцяв посилити боротьбу з незаконним виробництвом наркотиків та озброєними угрупованнями.

Хегсет заявив, що США прагнуть захистити Західну півкулю від зовнішніх загроз, зокрема наркоторгівлі та іноземного впливу.

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Степан Гафтко

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Reuters
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