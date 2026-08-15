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США допускают совместные удары с Колумбией по вооружённым группировкам

Киев • УНН

 • 882 просмотра

США и Колумбия могут провести совместные военные операции против вооружённых группировок, в частности ELN и остатков FARC. Вашингтон планирует предоставить $1 млрд помощи в сфере безопасности новому правительству Колумбии.

США допускают совместные удары с Колумбией по вооружённым группировкам

США и Колумбия могут провести совместные военные операции против вооружённых группировок, в частности Армии национального освобождения (ELN) и остатков FARC. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, пишет Reuters, передаёт УНН.

Детали

По словам Хегсета, Колумбия разрешила «совместные военные операции по уничтожению террористов и террористических сетей». На вопрос, обсуждал ли он с колумбийской стороной возможность совместных ударов, министр ответил: «Да».

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— заявил Хегсет.

Вашингтон также объявил о планах предоставить новому правительству Колумбии 1 млрд долларов помощи в сфере безопасности. Новый президент страны Абелардо де ла Эсприелла пообещал усилить борьбу с незаконным производством наркотиков и вооружёнными группировками.

Хегсет заявил, что США стремятся защитить Западное полушарие от внешних угроз, в частности от наркоторговли и иностранного влияния.

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Степан Гафтко

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