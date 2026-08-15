США допускают совместные удары с Колумбией по вооружённым группировкам
Киев • УНН
США и Колумбия могут провести совместные военные операции против вооружённых группировок, в частности ELN и остатков FARC. Вашингтон планирует предоставить $1 млрд помощи в сфере безопасности новому правительству Колумбии.
США и Колумбия могут провести совместные военные операции против вооружённых группировок, в частности Армии национального освобождения (ELN) и остатков FARC. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, пишет Reuters, передаёт УНН.
Детали
По словам Хегсета, Колумбия разрешила «совместные военные операции по уничтожению террористов и террористических сетей». На вопрос, обсуждал ли он с колумбийской стороной возможность совместных ударов, министр ответил: «Да».
Почти 100 колумбийских партизан сложили оружие в рамках мирного процесса19.06.26, 07:30 • 3856 просмотров
Определённые террористические организации вместе с правительствами-партнёрами будут законными целями правительства Соединённых Штатов
Вашингтон также объявил о планах предоставить новому правительству Колумбии 1 млрд долларов помощи в сфере безопасности. Новый президент страны Абелардо де ла Эсприелла пообещал усилить борьбу с незаконным производством наркотиков и вооружёнными группировками.
Хегсет заявил, что США стремятся защитить Западное полушарие от внешних угроз, в частности от наркоторговли и иностранного влияния.
Эквадор выдал США 10 криминальных лидеров и изъял 300 тонн наркотиков — Нобоа25.05.26, 02:40 • 4563 просмотра