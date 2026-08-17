Президент Колумбії попросив Трампа призупинити мита після руйнівного землетрусу

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Президент Колумбії Абелардо де ла Еспріелья звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням тимчасово призупинити високі мита на колумбійські товари, щоб допомогти країні відновитися після потужного землетрусу, який забрав життя щонайменше 289 людей. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

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Де ла Еспріелья обійняв посаду на початку серпня, лише за кілька днів до землетрусу магнітудою 7,4. Під час президентської кампанії його підтримував Трамп, і новий глава Колумбії прагнув наголосити на тісних відносинах із Вашингтоном.

У суботу ввечері де ла Еспріелья повідомив, що поговорив із Трампом і подякував йому за допомогу США після стихійного лиха. Він також попросив американського президента розглянути можливість тимчасового скасування мит для підтримки колумбійського бізнесу.

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Попросив його (Трампа - ред.) розглянути питання про тимчасове призупинення високих тарифів, які впливають на колумбійські товари, щоб надати допомогу нашим бізнесменам, які переживають дуже важкі часи через наслідки землетрусу - написав де ла Еспріелья.

Адміністрація Трампа не одразу відповіла на прохання президента Колумбії. Водночас Державний департамент США повідомив про виділення 26,5 млн доларів допомоги Колумбії, зокрема на продукти харчування, житло та медичне приладдя.

Землетрус, який стався в понеділок, сильно пошкодив західні райони країни, зокрема Перейру, Калі та Кібдо. Найбільше постраждали населені пункти вздовж тихоокеанського узбережжя. Президент Колумбії оголосив стихійне лихо.

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За даними уряду, внаслідок землетрусу постраждали 3937 людей, 14 705 будинків були зруйновані, ще 81 536 - пошкоджені. Влада також повідомила про 143 зниклих безвісти, тоді як цивільні бази даних фіксують значно більшу кількість зниклих.

У Калі рятувальники продовжували пошуки понад 70 людей, які зникли безвісти. Мер міста Алехандро Едер заявив, що навіть після більш ніж 120 годин пошукових робіт рятувальники не втрачають надії знайти людей живими.

Дива трапляються. Ми працюємо там, де, як ми знаємо, все ще є жертви; ми працюємо в надії врятувати людей живими - сказав Едер.

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