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The New York Times

Колумбія припинила переговори з повстанськими угрупованнями та згорнула мирний процес Петро

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Уряд Абелардо де ла Еспріельї припинив переговори з основними збройними угрупованнями. Влада планує протидіяти їм військовими методами.

Колумбія припинила переговори з повстанськими угрупованнями та згорнула мирний процес Петро

Уряд Колумбії офіційно припинив переговори з низкою збройних угруповань, фактично згорнувши мирний процес, започаткований за президентства Густаво Петро. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на місцеві ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Адміністрація нового президента Абелардо де ла Еспріельї ухвалила низку рішень про закриття основних переговорних майданчиків. Йдеться, зокрема, про діалог із CNEB, угрупованням, відомим під назвою Calarcá, та формуванням, яке діє в гірському масиві Сьєрра-Невада.

Президент Колумбії попросив Трампа призупинити мита після руйнівного землетрусу17.08.26, 02:16 • 4156 переглядiв

Рішення фактично припиняє офіційний діалог влади з основними незаконними збройними угрупованнями країни. Воно було ухвалене після того, як у четвер колумбійські сили завдали ударів по позиціях повстанців, а влада наказала екстрадувати до США підозрюваних у наркоторгівлі.

Новий президент робить ставку на силовий підхід

Де ла Еспріелья, який вступив на посаду цього місяця, ще раніше обіцяв відмовитися від політики попередньої влади щодо переговорів зі збройними угрупованнями, які фінансують свою діяльність завдяки торгівлі кокаїном.

Нова адміністрація натомість планує боротися з такими формуваннями військовими методами. Президент Колумбії та його американський колега Дональд Трамп критикували попередній мирний процес, стверджуючи, що він дозволив збройним угрупованням розширити свій вплив та збільшити доходи.

США допускають спільні удари з Колумбією по збройних угрупованнях15.08.26, 21:27 • 5386 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Колумбія
Bloomberg
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки