Колумбия прекратила переговоры с повстанческими группировками и свернула мирный процесс Петро
Киев • УНН
Правительство Абелардо де ла Эсприэльи прекратило переговоры с основными вооружёнными группировками. Власти планируют противостоять им военными методами.
Правительство Колумбии официально прекратило переговоры с рядом вооружённых группировок, фактически свернув мирный процесс, начатый во время президентства Густаво Петро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на местные СМИ, пишет УНН.
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Администрация нового президента Абелардо де ла Эсприэльи приняла ряд решений о закрытии основных переговорных площадок. Речь, в частности, идёт о диалоге с CNEB, группировкой, известной под названием Calarcá, и формированием, действующим в горном массиве Сьерра-Невада.
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Решение фактически прекращает официальный диалог властей с основными незаконными вооружёнными группировками страны. Оно было принято после того, как в четверг колумбийские силы нанесли удары по позициям повстанцев, а власти распорядились экстрадировать в США подозреваемых в торговле наркотиками.
Новый президент делает ставку на силовой подход
Де ла Эсприэлья, вступивший в должность в этом месяце, ещё ранее обещал отказаться от политики предыдущих властей в отношении вооружённых группировок, которые финансируют свою деятельность за счёт торговли кокаином.
Новая администрация вместо этого планирует бороться с такими формированиями военными методами. Президент Колумбии и его американский коллега Дональд Трамп критиковали предыдущий мирный процесс, утверждая, что он позволил вооружённым группировкам расширить своё влияние и увеличить доходы.
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