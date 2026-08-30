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Колумбия прекратила переговоры с повстанческими группировками и свернула мирный процесс Петро

Киев • УНН

 • 1330 просмотра

Правительство Абелардо де ла Эсприэльи прекратило переговоры с основными вооружёнными группировками. Власти планируют противостоять им военными методами.

Колумбия прекратила переговоры с повстанческими группировками и свернула мирный процесс Петро

Правительство Колумбии официально прекратило переговоры с рядом вооружённых группировок, фактически свернув мирный процесс, начатый во время президентства Густаво Петро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на местные СМИ, пишет УНН.

Подробности

Администрация нового президента Абелардо де ла Эсприэльи приняла ряд решений о закрытии основных переговорных площадок. Речь, в частности, идёт о диалоге с CNEB, группировкой, известной под названием Calarcá, и формированием, действующим в горном массиве Сьерра-Невада.

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Решение фактически прекращает официальный диалог властей с основными незаконными вооружёнными группировками страны. Оно было принято после того, как в четверг колумбийские силы нанесли удары по позициям повстанцев, а власти распорядились экстрадировать в США подозреваемых в торговле наркотиками.

Новый президент делает ставку на силовой подход

Де ла Эсприэлья, вступивший в должность в этом месяце, ещё ранее обещал отказаться от политики предыдущих властей в отношении вооружённых группировок, которые финансируют свою деятельность за счёт торговли кокаином.

Новая администрация вместо этого планирует бороться с такими формированиями военными методами. Президент Колумбии и его американский коллега Дональд Трамп критиковали предыдущий мирный процесс, утверждая, что он позволил вооружённым группировкам расширить своё влияние и увеличить доходы.

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Степан Гафтко

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