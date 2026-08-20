Отримав 10 000 доларів за підміну продуктів і придбав активи на 26,2 млн грн - офіцер ДШВ постане перед судом

Фото: Офіс Генерального прокурора

Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону скерувала до суду обвинувальні акти стосовно начальника продовольчої служби однієї з військових частин Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.

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Йдеться про майора, та його підлеглу, діловода цієї ж служби. Офіцеру інкримінують одержання неправомірної вигоди, шахрайство, ухилення від військової служби, незаконне збагачення та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Водночас його підлегла обвинувачується у наданні неправомірної вигоди.

Слідство встановило, що у червні 2025 року майор отримав від підлеглої 10 тис. доларів США за використання службового становища для підміни продуктів харчування, призначених військовослужбовцям. Однак замість помідорів постачали огірки, а замість яблук - апельсини. При цьому в документах зазначалися інші найменування продукції.

Також впродовж 2024-2025 років він 83 доби ухилявся від проходження військової служби в умовах воєнного стану. Вводячи командування в оману, після відпусток за кордоном повідомляв про нібито повернення до частини, хоча фактично ще перебував за межами України. В інших випадках без законних підстав знаходився в Хмельницькій та Одеській областях - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Офіцеру було безпідставно нараховано понад 549 тис. гривень грошового забезпечення та додаткової винагороди, якими він розпорядився на власний розсуд. Так, він він витратив 4,1 млн гривень на подорожі до Перу, США, Японії, ОАЕ, Колумбії, Гаваїв, Бора-Бора, Аргентини, а також круїз до Антарктиди.

У 2023-2025 роках майор набув активи загальною вартістю 26,2 млн грн, законність походження яких не підтверджено. Серед них - BMW X6 M, дві квартири у Дніпрі, паркомісце, право довгострокової оренди об’єкта на Балі, а також брендований одяг та аксесуари - йдеться в матеріалах слідства.

У декларації за 2023 рік він не вказав видатки на 8,9 млн гривень, а у декларації за 2024 рік не вказав видатки на 18,2 млн гривень.

Під час обшуків понад 51 тис. доларів США, 2,1 тис. євро та 201 тис. гривень, документи на елітну нерухомість, автомобілі, колекцію брендового одягу, взуття й аксесуарів орієнтовною вартістю понад 8 млн грн, а також боргові розписки на 120 тис. доларів США. У його підлеглої вилучено розписки на 20 тис. доларів США, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки та документи - зазначили в Офісі генпрокурора.

Офіцера було затримано 5 лютого 2026 року. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його підлеглій - особисте зобов’язання. Затриманому майору загрожує до 10 років позбавлення волі, його підлеглій - до 4 років.

Нагадаємо

Працівники Державного бюро розслідувань затримали військову медикиню у Дніпрі, яка пропонувала провести військовослужбовцю без медичних показань операцію на хребті, встановити металеві імпланти з метою використати це як підставу для відповідного висновку ВЛК.