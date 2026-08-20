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Получил 10 000 долларов за подмену продуктов и приобрёл активы на 26,2 млн грн — офицер ДШВ предстанет перед судом

Киев • УНН

 • 2548 просмотра

Майора и его подчинённую будут судить за взятку, подмену продуктов и уклонение от службы. У него обнаружили активы на 26,2 млн гривен.

Получил 10 000 долларов за подмену продуктов и приобрёл активы на 26,2 млн грн — офицер ДШВ предстанет перед судом
Фото: Офис Генерального прокурора

Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона направила в суд обвинительные акты в отношении начальника продовольственной службы одной из воинских частей Десантно-штурмовых войск Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передаёт УНН.

Детали

Речь идёт о майоре и его подчинённой, делопроизводителе этой же службы. Офицеру инкриминируют получение неправомерной выгоды, мошенничество, уклонение от военной службы, незаконное обогащение и легализацию имущества, полученного преступным путём. В то же время его подчинённая обвиняется в предоставлении неправомерной выгоды.

Следствие установило, что в июне 2025 года майор получил от подчинённой 10 тыс. долларов США за использование служебного положения для подмены продуктов питания, предназначенных военнослужащим. Однако вместо помидоров поставляли огурцы, а вместо яблок — апельсины. При этом в документах указывались другие наименования продукции.

Также в течение 2024–2025 годов он 83 суток уклонялся от прохождения военной службы в условиях военного положения. Вводя командование в заблуждение, после отпусков за границей сообщал о якобы возвращении в часть, хотя фактически ещё находился за пределами Украины. В других случаях без законных оснований находился в Хмельницкой и Одесской областях

— говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Офицеру было безосновательно начислено более 549 тыс. гривен денежного обеспечения и дополнительного вознаграждения, которыми он распорядился по своему усмотрению. Так, он потратил 4,1 млн гривен на поездки в Перу, США, Японию, ОАЭ, Колумбию, на Гавайи, Бора-Бора, в Аргентину, а также на круиз в Антарктиду.

В 2023–2025 годах майор приобрёл активы общей стоимостью 26,2 млн грн, законность происхождения которых не подтверждена. Среди них — BMW X6 M, две квартиры в Днепре, парковочное место, право долгосрочной аренды объекта на Бали, а также брендированная одежда и аксессуары

 — говорится в материалах следствия.

В декларации за 2023 год он не указал расходы на 8,9 млн гривен, а в декларации за 2024 год не указал расходы на 18,2 млн гривен.

Во время обысков обнаружены более 51 тыс. долларов США, 2,1 тыс. евро и 201 тыс. гривен, документы на элитную недвижимость, автомобили, коллекцию брендовой одежды, обуви и аксессуаров ориентировочной стоимостью более 8 млн грн, а также долговые расписки на 120 тыс. долларов США. У его подчинённой изъяты расписки на 20 тыс. долларов США, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты и документы

— сообщили в Офисе генпрокурора.

Офицер был задержан 5 февраля 2026 года. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, его подчинённой — личное обязательство. Задержанному майору грозит до 10 лет лишения свободы, его подчинённой — до 4 лет.

Напомним

Работники Государственного бюро расследований задержали военную медикиню в Днепре, которая предлагала провести военнослужащему без медицинских показаний операцию на позвоночнике, установить металлические импланты с целью использовать это как основание для соответствующего заключения ВЛК.

Евгений Устименко

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