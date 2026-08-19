Пропонувала операцію на хребті за 12 000 доларів - у Дніпрі затримали військову медикиню
Київ • УНН
ДБР затримало медикиню під час отримання 12 тисяч доларів США за операцію на здоровому хребті та висновок ВЛК для звільнення зі служби. У квартирі виявили валюту на 6,8 млн грн.
Працівники Державного бюро розслідувань затримали військову медикиню у Дніпрі, яка пропонувала провести військовослужбовцю без медичних показань операцію на хребті, встановити металеві імпланти з метою використати це як підставу для відповідного висновку ВЛК. Сума "послуги" - 12 тисяч доларів, повідомляє ДБР, передає УНН.
Деталі
Слідство встановило, що до жінки звернувся військовослужбовець, який хотів звільнитися з армії, але не мав для цього проблем зі здоров’ям.
Фігурантка запропонувала йому реально лягти на операційний стіл і встановити у хребет металеві конструкції. Вона запевняла, що операція нібито не загрожуватиме життю, натомість наявність імплантів не дозволить надалі спростувати медичні підстави для звільнення зі служби. Увесь "пакет" - від проведення операції до оформлення необхідного висновку військово-лікарської комісії - коштував 12 тисяч доларів США
Фігурантку затримали під час отримання грошей. У її квартирі під час обшуку виявили іноземну валюту на загальну суму близько 6,8 млн гривень.
Також слідство перевіряє обставини придбання фігуранткою квартири, власницею якої вона стала нещодавно. Орієнтовна вартість нерухомості перевищує 100 тисяч доларів США, зазначили в ДБР.
Затриманій повідомлено про підозру у зловживанні впливом за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.
Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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