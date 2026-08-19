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Предлагала операцию на позвоночнике за 12 000 долларов - в Днепре задержали военную медработницу

Киев • УНН

 • 3504 просмотра

ГБР задержало медработницу при получении 12 тысяч долларов США за операцию на здоровом позвоночнике и заключение ВЛК для увольнения со службы. В квартире обнаружили валюту на 6,8 млн грн.

Предлагала операцию на позвоночнике за 12 000 долларов - в Днепре задержали военную медработницу

Работники Государственного бюро расследований задержали военную медичку в Днепре, которая предлагала провести военнослужащему без медицинских показаний операцию на позвоночнике, установить металлические импланты с целью использовать это как основание для соответствующего заключения ВЛК. Сумма "услуги" - 12 тысяч долларов, сообщает ГБР, передает УНН.

Детали

Следствие установило, что к женщине обратился военнослужащий, который хотел уволиться из армии, но не имел для этого проблем со здоровьем.

Фигурантка предложила ему реально лечь на операционный стол и установить в позвоночник металлические конструкции. Она уверяла, что операция якобы не будет угрожать жизни, зато наличие имплантов не позволит в дальнейшем опровергнуть медицинские основания для увольнения со службы. Весь "пакет" - от проведения операции до оформления необходимого заключения военно-врачебной комиссии - стоил 12 тысяч долларов США

- говорится в сообщении ГБР.

Фигурантку задержали во время получения денег. В ее квартире во время обыска обнаружили иностранную валюту на общую сумму около 6,8 млн гривен.

Также следствие проверяет обстоятельства приобретения фигуранткой квартиры, владелицей которой она стала недавно. Ориентировочная стоимость недвижимости превышает 100 тысяч долларов США, отметили в ГБР.

Задержанной сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, сопряженном с вымогательством такой выгоды.

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

В Киеве раскрыли схему во главе с членом ВЛК, в рамках которой выявили более 50 клиентов и месяцы фиктивного лечения для оформления инвалидности за деньги.

Евгений Устименко

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