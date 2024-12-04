День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей
Киев • УНН
4 декабря отмечается День печенья-праздник любимого десерта миллионов. Подробные рецепты приготовления мраморного, имбирного и печенья с сердечками в домашних условиях.
4 декабря весь мир отмечает День печенья-праздник, посвященный любимому десерту миллионов. УНН подготовили самые вкусные рецепты печенья, которые стоит попробовать каждому.
Печенье-это не просто вкусность, это вкус детства, теплые воспоминания о родном доме и аромат, окутывающий нас уютом.
День печенья-отличный повод вспомнить свои любимые рецепты или попробовать что-то новое.
Мраморное печенье
Ингредиенты
- 60 граммов растопленного сливочного масла
- 2 яйца
- 200 грамм сахара
- 60 грамм какао
- 120 грамм муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- Цедра 1-го апельсина
- Сахарная пудра
Как приготовить?
Сначала необходимо в взбить яйца, сахар и сливочное масло в отдельной посудине смешать сухие ингредиенты:
- какао,
- мука,
- разрыхлитель.
Далее смешиваем влажные и сухие ингредиенты и взбиваем все до полного их сочетания.
Добавляем цедру апельсина и еще раз все хорошо перемешиваем.
Накрываем тесто пищевой пленкой и даем ему "отдохнуть в холодильнике на 3-4 часа, можно больше.
Разогреваем духовку до 180сс.
Достаем тесто из холодильника и формируем из него шарики размером немного меньше, чем грецкий орех. Каждый шарик обваливаем в сахарной пудре и выкладываем на застеленный пергаментом противень.
Ставим печенье в разогретую духовку и выпекаем 8-10 минут. Оно должно подняться и потрескаться.
Далее необходимо подождать пока печенье перестанет расти и подержать его еще 1 минуту в духовом шкафу.
имбирное печенье
Ингредиенты:
- 200 г пшеничной муки,
- 1 яйцо,
- 1 столовая ложка сахара,
- 1 ч. л. разрыхлителя,
- 100 г сливочного масла,
- 2,5 ч. л. тертого имбиря
- 1 ч. л. молотой корицы
- 1 ч. л. кардамона
- 5 шт. гвоздика
- 3 ч. л. меда
Как приготовить?
Пересекаем корицу, кардамон и гвоздику до состояния порошка и добавляем имбирь.
Добавляем к специям просеянную муку, в которую предварительно добавили разрыхлитель.
В отдельной посудине перебиваем размягченное масло с сахаром к маслу добавляем яйцо и чайную ложку меда.
Смешиваем яично-масляную смесь с мукой и специями, перемешиваем ставим тесто отдыхать к холодильнику на 1,5-2 часа.
Раскатываем тесто и с помощью форм вырезаем фигурки.
Разогреваем духовой шкаф 180⁰С.
Выкладываем печенье на застеленный пергаментом противень и ставим в духовой шкаф, выпекаем 5-7 минут.
печенье с сердечками
Ингредиенты
- 150 г сливочного масла,
- ваниль,
- 220 г муки
- 50 г сахарной пудры
- 1 яйцо
Как приготовить?
Перемешиваем все ингредиенты
Кладем тесто в кондитерский мешок
Разогреваем духовой шкаф до 180⁰С.Застилаем противень пергаментом. Выдавливаем тесто на застеленный пергаментом противень, затем прижимаем его стаканом, чтобы сделать более плоским.
Далее пальцами продавливаем сердечко внутри печенья.
Готовое сердечко заполняем вашим любимым джемом.
Ставим в духовой шкаф на 10-12 минут.
Напомним
Рецепты трех новогодних десертов:
- Пана-кота с черничным соусом,
- Рождественский пенек
- Шоколадное печенье с апельсином.
Подробные инструкции по приготовлению и список необходимых ингредиентев.