День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

4 декабря весь мир отмечает День печенья-праздник, посвященный любимому десерту миллионов. УНН подготовили самые вкусные рецепты печенья, которые стоит попробовать каждому.

Печенье-это не просто вкусность, это вкус детства, теплые воспоминания о родном доме и аромат, окутывающий нас уютом.

День печенья-отличный повод вспомнить свои любимые рецепты или попробовать что-то новое.

Мраморное печенье

Ингредиенты

60 граммов растопленного сливочного масла

2 яйца

200 грамм сахара

60 грамм какао

120 грамм муки

1 ч. л. разрыхлителя

Цедра 1-го апельсина

Сахарная пудра

Как приготовить?

Сначала необходимо в взбить яйца, сахар и сливочное масло в отдельной посудине смешать сухие ингредиенты:

какао,

мука,

разрыхлитель.

Далее смешиваем влажные и сухие ингредиенты и взбиваем все до полного их сочетания.

Добавляем цедру апельсина и еще раз все хорошо перемешиваем.

Накрываем тесто пищевой пленкой и даем ему "отдохнуть в холодильнике на 3-4 часа, можно больше.

Разогреваем духовку до 180сс.

Достаем тесто из холодильника и формируем из него шарики размером немного меньше, чем грецкий орех. Каждый шарик обваливаем в сахарной пудре и выкладываем на застеленный пергаментом противень.

Ставим печенье в разогретую духовку и выпекаем 8-10 минут. Оно должно подняться и потрескаться.

Далее необходимо подождать пока печенье перестанет расти и подержать его еще 1 минуту в духовом шкафу.

имбирное печенье

Ингредиенты:

200 г пшеничной муки,

1 яйцо,

1 столовая ложка сахара,

1 ч. л. разрыхлителя,

100 г сливочного масла,

2,5 ч. л. тертого имбиря

1 ч. л. молотой корицы

1 ч. л. кардамона

5 шт. гвоздика

3 ч. л. меда

Как приготовить?

Пересекаем корицу, кардамон и гвоздику до состояния порошка и добавляем имбирь.

Добавляем к специям просеянную муку, в которую предварительно добавили разрыхлитель.

В отдельной посудине перебиваем размягченное масло с сахаром к маслу добавляем яйцо и чайную ложку меда.

Смешиваем яично-масляную смесь с мукой и специями, перемешиваем ставим тесто отдыхать к холодильнику на 1,5-2 часа.

Раскатываем тесто и с помощью форм вырезаем фигурки.

Разогреваем духовой шкаф 180⁰С.

Выкладываем печенье на застеленный пергаментом противень и ставим в духовой шкаф, выпекаем 5-7 минут.

печенье с сердечками

Ингредиенты

150 г сливочного масла,

ваниль,

220 г муки

50 г сахарной пудры

1 яйцо

Как приготовить?

Перемешиваем все ингредиенты

Кладем тесто в кондитерский мешок

Разогреваем духовой шкаф до 180⁰С.Застилаем противень пергаментом. Выдавливаем тесто на застеленный пергаментом противень, затем прижимаем его стаканом, чтобы сделать более плоским.

Далее пальцами продавливаем сердечко внутри печенья.

Готовое сердечко заполняем вашим любимым джемом.

Ставим в духовой шкаф на 10-12 минут.

Напомним

Рецепты трех новогодних десертов:

Пана-кота с черничным соусом,

Рождественский пенек

Шоколадное печенье с апельсином.

Подробные инструкции по приготовлению и список необходимых ингредиентев.