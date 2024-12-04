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День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

Киев  •  УНН

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4 декабря отмечается День печенья-праздник любимого десерта миллионов. Подробные рецепты приготовления мраморного, имбирного и печенья с сердечками в домашних условиях.

4 декабря весь мир отмечает День печенья-праздник, посвященный любимому десерту миллионов. УНН подготовили самые вкусные рецепты печенья, которые стоит попробовать каждому.

Печенье-это не просто вкусность, это вкус детства, теплые воспоминания о родном доме и аромат, окутывающий нас уютом.

День печенья-отличный повод вспомнить свои любимые рецепты или попробовать что-то новое. 

Мраморное печенье

Ингредиенты 

  • 60 граммов растопленного сливочного масла 
  • 2 яйца 
  • 200 грамм сахара
  • 60 грамм какао 
  • 120 грамм муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя 
  • Цедра 1-го апельсина 
  • Сахарная пудра

 Как приготовить?

Сначала необходимо в взбить яйца, сахар и сливочное масло в отдельной посудине смешать сухие ингредиенты:

  • какао,
  • мука,
  • разрыхлитель.

Далее смешиваем влажные и сухие ингредиенты и взбиваем все до полного их сочетания.

Добавляем цедру апельсина и еще раз все хорошо перемешиваем.

Накрываем тесто пищевой пленкой и даем ему "отдохнуть в холодильнике на 3-4 часа, можно больше.

Разогреваем духовку до 180сс.

Достаем тесто из холодильника и формируем из него шарики размером немного меньше, чем грецкий орех. Каждый шарик обваливаем в сахарной пудре и выкладываем на застеленный пергаментом противень.

Ставим печенье в разогретую духовку и выпекаем 8-10 минут. Оно должно подняться и потрескаться.

Далее необходимо подождать пока печенье перестанет расти и подержать его еще 1 минуту в духовом шкафу.

имбирное печенье

Ингредиенты:

  • 200 г пшеничной муки,
  • 1 яйцо,
  • 1 столовая ложка сахара,
  • 1 ч. л. разрыхлителя,
  • 100 г сливочного масла,
  • 2,5 ч. л. тертого имбиря
  • 1 ч. л. молотой корицы
  • 1 ч. л. кардамона
  • 5 шт. гвоздика
  • 3 ч. л. меда

Как приготовить?

Пересекаем корицу, кардамон и гвоздику до состояния порошка и добавляем имбирь.

Добавляем к специям просеянную муку, в которую предварительно добавили разрыхлитель.

В отдельной посудине перебиваем размягченное масло с сахаром к маслу добавляем яйцо и чайную ложку меда.

Смешиваем яично-масляную смесь с мукой и специями, перемешиваем ставим тесто отдыхать к холодильнику на 1,5-2 часа.

Раскатываем тесто и с помощью форм вырезаем фигурки.

Разогреваем духовой шкаф 180⁰С.

Выкладываем печенье на застеленный пергаментом противень и ставим в духовой шкаф, выпекаем 5-7 минут.

печенье с сердечками

Ингредиенты

  • 150 г сливочного масла,
  • ваниль,
  • 220 г муки
  • 50 г сахарной пудры
  • 1 яйцо  

Как приготовить?

Перемешиваем все ингредиенты

Кладем тесто в кондитерский мешок

Разогреваем духовой шкаф до 180⁰С.Застилаем противень пергаментом. Выдавливаем тесто на застеленный пергаментом противень, затем прижимаем его стаканом, чтобы сделать более плоским.

Далее пальцами продавливаем сердечко внутри печенья.

Готовое сердечко заполняем вашим любимым джемом.

Ставим в духовой шкаф на 10-12 минут.

Напомним 

Рецепты трех новогодних десертов:

  • Пана-кота с черничным соусом,
  • Рождественский пенек
  • Шоколадное печенье с апельсином.

Подробные инструкции по приготовлению и список необходимых ингредиентев.

Алина Волянская

Алина Волянская

КультураУНН Lite