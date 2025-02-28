Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Когда речь идет о здоровом питании, важно помнить, что приготовление пищи дома - это один из лучших способов обеспечить себя сбалансированными приемами пищи. Однако часто нам часто просто бывает лень что-то готовить или нет времени. Иногда кажется, что готовить полезные блюда - это слишком сложно. Впрочем, а что если на самом деле есть методы, которые помогут вам упростить этот процесс?

Например, как вариант, замораживать продукты. Это позволяет сохранить многие питательные вещества, в частности витамины и минералы, которые могут теряться при длительном хранении или термической обработке.

Читайте в материале УНН, какие продукты стоит начать замораживать, чтобы начать питаться правильно и с экономией вашего времени.

Фрукты

Замороженные фрукты - это идеальное решение для здорового питания. Одним из преимуществ является то, что фрукты во время заморозки не теряют своих полезных свойств и сохраняют вкус. Кроме того, они уже очищены или нарезаны, что значительно облегчает их использование во время приготовления пищи.

Если у вас есть остатки свежих фруктов, просто разложите их на противень и заморозьте, а затем храните в герметичных пакетах или контейнерах. Такой способ позволит вам сохранить фрукты до года, и они всегда будут под рукой для приготовления смузи, десертов или других блюд. Замороженные фрукты сохраняют свои качества до 12 месяцев.

Бульон

Не всегда у всех есть много времени на обеденный перерыв. Поэтому хорошим решением является заморозить бульон, который потом можно будет использовать в приготовлении различных блюд. Он подходит для супов, рагу, жаркого и даже для приготовления круп без масла. Замороженный бульон хранится до шести месяцев, в отличие от того, как он быстро портится в холодильнике.

Чтобы заморозить бульон, налейте его в силиконовые формы или пакеты для заморозки. Можно также использовать лотки для кубиков льда, чтобы иметь под рукой удобные порции для соусов или тушения. Замороженный бульон размораживается быстро и удобно добавляется прямо в кастрюлю.

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Имбирь

Имбирь - ингредиент с пряным вкусом и многочисленными преимуществами для пищеварения и здоровья, который придаст вашим блюдам большей пикантности. В замороженном виде имбирь сохраняет все свои полезные свойства, что не менее важно. Кроме того, его можно добавлять не только в блюда, но и делать вкусные витаминные чаи.

Чтобы заморозить имбирь, просто поместите неочищенный корень в пакет для заморозки. Во время приготовления замороженный имбирь можно натереть прямо в блюдо. Вы также можете измельчить его перед замораживанием. Целый имбирь хранится до шести месяцев, а измельченный - три-четыре месяца.

Овощи

Овощи так же как и фрукты прекрасно подходят для заморозки. Они не только сохраняют большинство своих полезных свойств, но и позволяют наслаждаться вкусом разнообразных овощей даже вне их сезона. Замороженные овощи, продаваемые в магазинах, собираются на пике их зрелости, что позволяет сохранить максимальное содержание питательных веществ и вкуса.

Если вы решили заморозить собственно выращенные овощи, то процесс не является сложным. Самым первым шагом является их подготовка: очистка, нарезка и бланширование (кратковременное погружение в кипяток и последующее охлаждение холодной водой). Это помогает сохранить вкус, цвет и текстуру после замораживания. Затем овощи следует разложить в один слой на противень и поставить в морозильник. После того, как они заморожены, их можно переложить в пакеты или контейнеры для длительного хранения.

Крупы, каши

Крупы и каши - это важный источник углеводов, которые являются основным источником энергии для организма. Однако их приготовление может занять немало времени, особенно если речь идет о более сытных сортах, таких как дикий рис или киноа.

Чтобы сделать их приготовление более быстрым, вы можете приготовить большую порцию и заморозить ее для дальнейшего использования. Просто приготовьте, например, рис, охладите его до комнатной температуры, затем разложите ровным слоем на противень и заморозьте.

После этого, переложите рис в пакеты для заморозки, удалите лишний воздух и храните их в морозильнике.

Когда придет время использовать замороженные зерна, просто переложите их в холодильник на несколько часов или на ночь для размораживания. Затем их можно разогреть на плите или в микроволновке и добавлять в разнообразные блюда - супы, рагу, плов.

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Мясо и морепродукты

Мясо и морепродукты являются отличными источниками белка, которые добавляют сытности и питательности вашему рациону. Вместо того, чтобы покупать их регулярно, можно купить их во время распродажи и заморозить, что позволит сэкономить деньги и иметь под рукой ингредиенты для разнообразных блюд.

Мясо или морепродукты можно замораживать как сырыми, так и приготовленными. Если вы замораживаете уже приготовленные продукты, обязательно дайте им остыть до комнатной температуры перед тем, как поместить их в морозильник. Теплые продукты могут образовать конденсат, что приводит к образованию кристаллов льда, которые влияют на текстуру при разогревании.

Полезно замораживать продукты в таких порциях, которые вы сможете использовать за один раз. Например, филе лосося можно разделить на отдельные пакеты или контейнеры для заморозки, чтобы не размораживать больше, чем нужно. Курицу-гриль можно измельчить или разрезать на куски перед замораживанием.

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