Оптовые цены в Украине выросли: насколько подорожали продукты
Киев • УНН
В январе 2025 года оптовые цены на промышленную продукцию в Украине выросли на 32,5% по сравнению с прошлым годом. Больше всего подорожали молочные продукты - на 22,3%, хлеб - на 14,9%, мясо - на 11,5%.
В январе 2025 года оптовые цены на промышленную продукцию по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 32,5%. Об этом говорится в данных Госстата, передает УНН.
В частности, цены внутри Украины повысились на 34,8%, тогда как за пределами страны - на 16,8%.
Согласно данным статистического ведомства, наибольший рост цен наблюдался в пищевой промышленности.
Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли на 20,6%. В частности, в пределах Украины цены поднялись на 17,5%, а за пределами - на 33,0%.
Особенно выросли цены на молочные продукты - на 22,3%, при этом внутри страны цены также повысились на 22,3%.
Стоимость хлеба и хлебобулочных изделий выросла на 14,9%, а в пределах Украины - на 15,4%.
Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине17.02.25, 15:43 • 147300 просмотров
Цены на мясо повысились на 11,5%, в частности внутри страны - на 12,0%.
Стоимость напитков выросла на 8,0%, а сахара - на 1,6%, хотя в Украине цены на сахар снизились на 0,3%.
Оптовые цены производителей обычно влияют на конечные цены на прилавках магазинов с задержкой в несколько месяцев.
Госстат сообщает, что годовая инфляция в Украине в январе 2025 года составила 12,9%. Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 14,3%.
Напомним
Цены на импортные помидоры из Турции снизились до 75-90 грн/кг из-за слабого спроса и накопления на складах.