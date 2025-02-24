Оптові ціни в Україні зросли: наскільки подорожчали продукти
Київ • УНН
У січні 2025 року оптові ціни на промислову продукцію в Україні зросли на 32,5% порівняно з минулим роком. Найбільше подорожчали молочні продукти - на 22,3%, хліб - на 14,9%, м'ясо - на 11,5%.
У січні 2025 року оптові ціни на промислову продукцію порівняно з аналогічним місяцем минулого року зросли на 32,5%. Про це йдеться в даних Держстату, передає УНН.
Зокрема, ціни всередині України підвищилися на 34,8%, тоді як за межами країни — на 16,8%.
Згідно з даними статистичного відомства, найбільший ріст цін спостерігався в харчовій промисловості.
Ціни на харчові продукти, напої та тютюнові вироби зросли на 20,6%. Зокрема, в межах України ціни піднялися на 17,5%, а за межами — на 33,0%.
Особливо зросли ціни на молочні продукти — на 22,3%, при цьому всередині країни ціни також підвищилися на 22,3%.
Вартість хліба та хлібобулочних виробів зросла на 14,9%, а в межах України — на 15,4%.
Експерт пояснив, що спричинило подорожчання овочів та молочних продуктів в Україні17.02.25, 15:43 • 149579 переглядiв
Ціни на м'ясо підвищилися на 11,5%, зокрема всередині країни — на 12,0%.
Вартість напоїв зросла на 8,0%, а цукру — на 1,6%, хоча в Україні ціни на цукор знизилися на 0,3%.
Оптові ціни виробників зазвичай впливають на кінцеві ціни на прилавках магазинів із затримкою в кілька місяців.
Держстат повідомляє, що річна інфляція в Україні в січні 2025 року становила 12,9%. Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 14,3%.
Нагадаємо
Ціни на імпортні помідори з Туреччини знизились до 75-90 грн/кг через слабкий попит та накопичення на складах.