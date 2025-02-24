Оптові ціни в Україні зросли: наскільки подорожчали продукти

У січні 2025 року оптові ціни на промислову продукцію порівняно з аналогічним місяцем минулого року зросли на 32,5%. Про це йдеться в даних Держстату, передає УНН.

Зокрема, ціни всередині України підвищилися на 34,8%, тоді як за межами країни — на 16,8%.

Згідно з даними статистичного відомства, найбільший ріст цін спостерігався в харчовій промисловості.

Ціни на харчові продукти, напої та тютюнові вироби зросли на 20,6%. Зокрема, в межах України ціни піднялися на 17,5%, а за межами — на 33,0%.

Особливо зросли ціни на молочні продукти — на 22,3%, при цьому всередині країни ціни також підвищилися на 22,3%.

Вартість хліба та хлібобулочних виробів зросла на 14,9%, а в межах України — на 15,4%.

Експерт пояснив, що спричинило подорожчання овочів та молочних продуктів в Україні

Ціни на м'ясо підвищилися на 11,5%, зокрема всередині країни — на 12,0%.

Вартість напоїв зросла на 8,0%, а цукру — на 1,6%, хоча в Україні ціни на цукор знизилися на 0,3%.

Оптові ціни виробників зазвичай впливають на кінцеві ціни на прилавках магазинів із затримкою в кілька місяців.

Держстат повідомляє, що річна інфляція в Україні в січні 2025 року становила 12,9%. Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 14,3%.

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Ціни на імпортні помідори з Туреччини знизились до 75-90 грн/кг через слабкий попит та накопичення на складах.