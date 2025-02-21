Украина среди лидеров по потреблению овощей: что едят в мире

Украина попала в тройку стран с самым высоким уровнем потребления овощей на душу населения в 2024 году, уступив лишь Китаю и Турции. Об этом сообщает EastFruit со ссылкой на данные IndexBox, передает УНН.



Детали

По подсчетам экспертов, украинец в среднем съедает 653 кг овощей в год. Для сравнения, в Китае этот показатель составляет 486 кг, а в Турции - 353 кг.

Несмотря на высокий уровень потребления, мировой рынок овощей пережил первое за семь лет снижение - в 2024 году он сократился на 0,6% до 1519 млн тонн. До этого с 2016 года глобальное потребление только росло.

Однако эксперты прогнозируют, что эта тенденция будет временной, и уже к 2030 году мировой рынок овощей снова пойдет вверх.

Ожидается, что объемы продаж будут расти в среднем на 2,1% ежегодно, а в денежном эквиваленте - на 4,2%.

К концу 2030 года объем рынка, по прогнозам, достигнет 1722 млн. тонн, а рыночная стоимость - $1758,2 млрд, - говорится в сообщении.

Что касается общего потребления, то абсолютным лидером остается Китай - в 2024 году там съели 693 млн тонн овощей, что составляет 46% от всего мирового объема.

На втором месте - Индия (195 млн тонн), а третью позицию заняли США (52 млн тонн). Правда, если в Китае и Индии потребление стабильно растет, то в США оно, наоборот, уменьшается.

С финансовой точки зрения, самый большой рынок овощей также в Китае - его стоимость оценивается в $732,6 млрд. На втором месте - Индия ($94,9 млрд), а за ней США. За последние десять лет быстрее всего дорожали овощи именно в Китае, где их среднегодовая стоимость росла на 3,7%.

В общем, несмотря на небольшой спад в 2024 году, рынок овощей продолжает двигаться вверх. И хотя Китай и Индия лидируют по общему объему потребления, именно Украина пока остается страной, где овощи наиболее популярны в повседневном рационе.

Напомним

В Украине продолжается рост цен на продукты питания, что обусловлено инфляцией, погодными условиями и ситуацией на рынке труда.

